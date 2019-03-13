Александр Хацкевич: "Надеемся забить быстрый гол в матче с "Челси"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич - о матче с "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы.

– План на игру у нас, конечно, есть. Надо идти в атаку, идти большими силами. Нужно рисковать в этом матче. Понятно, что три мяча – хорошее преимущество для "Челси", но чудеса в случаются и в футболе, и в жизни. Впрочем, мы надеемся не только на чудо, а и на себя. Надеемся забить быстрый гол. А дальше игра сама подскажет, как нам нужно действовать, - цитирует специалиста "Динамо Киев от Шурика". - Наша кадровая ситуация по сравнению с той, которая имела место перед воскресным матчем с "Арсеналом", не поменялась. Так что слева снова сыграет Сидклей. Ну а в нападении у нас есть джокер – Денис Гармаш. В завтрашнем матче лидерами должны быть все, кто выйдет на поле. У нас есть и опытные футболисты, и молодые, но каждый из них должен быть лидером. Именно это мы постоянно говорим ребятам.

Матч "Динамо" - "Челси" состоится 14 марта и начнется в 20.55 по московскому времени. В первой игре английский клуб победил со счетом 3:0.

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