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Аксель Туанзебе: «Манчестер Юнайтед» хочет победить в игре с «Алкмаром» и выиграть группу»

20:39
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Алкмара».

— Хотя мы уже квалифицировались, мы хотим показать свою сильную сторону и выиграть игру, — приводит слова Туанзебе официальный сайт «Манчестер Юнайтед». — В первой встрече они играли в приличный футбол. Обычно голландские команды очень техничны. Мы хотим победить в последней игре дома и выиграть группу.

Англичане с 10 очками занимают первое место в группе L, голландский клуб с 9 очками на строчку ниже.

Матч пройдет 12 декабря и начнется в 23:00 мск.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




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