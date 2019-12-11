Аксель Туанзебе: «Манчестер Юнайтед» хочет победить в игре с «Алкмаром» и выиграть группу»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Алкмара».

— Хотя мы уже квалифицировались, мы хотим показать свою сильную сторону и выиграть игру, — приводит слова Туанзебе официальный сайт «Манчестер Юнайтед». — В первой встрече они играли в приличный футбол. Обычно голландские команды очень техничны. Мы хотим победить в последней игре дома и выиграть группу.

Англичане с 10 очками занимают первое место в группе L, голландский клуб с 9 очками на строчку ниже.

Матч пройдет 12 декабря и начнется в 23:00 мск.