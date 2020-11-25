Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом» дал оценку сопернику.

— Чувствую себя хорошо, готов сыграть столько, сколько даст тренер, — сказал Ахметов. — Было много времени на восстановление после травмы, надеюсь, что все позади. Мы проделали большую работу. «Фейеноорд» — команда хорошая, играющая в футбол, в еврокубках плохих команд нет. Любит играть флангами. Запомнилось из первого матча то, что не реализовали свои шансы. Было много моментов, подходов, которые не довели до голов. В еврокубках скорости выше. Но каждый хочет играть на таком уровне, с каждым матчем привыкаешь, — заявил Ахметов. (Дмитрий Гирин)

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится в четверг, 26 ноября. Начало — в 20.55 (мск).