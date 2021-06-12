Игру Уэльса со Швейцарией хочется поскорее забыть — 1:1.

Футбол

Чемпионат Европы

Группа A

Уэльс — Швейцария — 1:1 (0:0)

Голы: Эмболо, 49 (0:1). Мур, 74 (1:1).

Уэльс: Уорд, Дэйвис, К.Робертс, Родон, Мефам, Рэмси (Ампаду, 90+3), Аллен, Джеймс (Брукс, 75), Моррелл, Бэйл, Мур.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Эльведи, Аканджи, Мбабу, Шачири (Закария, 66), Джака, Фройлер, Сеферович (Гавранович, 84), Эмболо.

Предупреждения: Шер, 30. Мур, 47. Мбабу, 63.

Судьи: Тюрпен. Грингор, Дано (все — Франция).

ВАР: Летексье. Бризар, Пажес (все — Франция), Гиль (Польша).

12 июня. Баку. Стадион Олимпийский.

После яркого открытия Евро-2020 в Риме второй матч турнира в столице Азербайджана Баку - настоящая антиреклама чемпионата Европы. Швейцария и Уэльс играли в жару на пустом стадионе. Ничья - лучшее, что можно было выдать при таком антураже.

Согласно официальному протоколу встречи от УЕФА игру посетило 8782 зрителя. И это не игра «Тамбова» в Саранске, а официальный матч Евро-2020! Вряд ли в истории финальных турниров чемпионатов Европы вообще была посещаемость хуже, чем эта. При том что стадион мог быть заполнен на 50% от вместимости — а это порядка 34 тысяч человек.

As? luce el Estadio Ol?mpico de Bak?. pic.twitter.com/vQhZGHcto5 — Rodrigo BS (@BsRodrigo10) June 12, 2021

Final de jogo em Baku.



Pa?s de Gales e Su??a ficam no empate por 1-1 e divem 1 ponto no grupo, Gales fica em 3? com o resultado da primeira rodada.



Gareth Bale jogou os 90 minutos de partida. ??? pic.twitter.com/pBgfeNxnhf — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) June 12, 2021

Олимпийский стадион в Баку с огромными беговыми дорожками вокруг поля, на фоне которого старые «Лужники» кажутся компактной и уютной ареной - не самое лучшее место для большого футбола. И дело не в пандемии: в 2019 году финал Лиги Европы тоже проходил с проплешинами на трибунах.

To m?wicie @uefa ?e du?a impreza sportowa nie wyprzeda?a stadionu w Baku i kibice z Europy tam masowo nie polecieli? No co? takiego, nie by?o nigdy... pic.twitter.com/Cs1fBdTy2N — Kuba Karpi?ski (@kuba_karpinski) June 12, 2021

Футболистам Уэльса и Швейцарии еще повезло, что почти все поле было в тени. В +29° было тяжело показать качественный футбол.

Сама идея с матчами Евро в Баку теперь еще больше вызывает вопросы.

Афиша не та? Гарет Бэйл, Аарон Рэмси, Джо Аллен, Джердан Шачири, Брель Эмболо - у Уэльса и Швейцарии хватает ярких игроков. Или в Баку когда-то успели наесться большим футболом? К чему тогда вообще проводить там игры, если уж даже на звезду масштаба Бэйла на стадион пришло посмотреть меньше 10 тысяч человек. И это в основном болельщики из Уэльса и Швейцарии.

Опять же, все это проходит на фоне неприятной политической истории: тяжелые отношения Армении и Азербайджана из-за спорных территорий в Нагорном Карабахе привели осенью вооруженному противостоянию. В итоге проблемы с аккредитацией возникли у Нобеля Арустамяна, Константина Генича, а комментатор матча Швейцария - Уэльс Михаил Моссаковский был вынужден работать из студии в Москве. В Баку его не пустили из-за посещения в прошлом Нагорного Карабаха.

«Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили. Подтверждение аккредитации и бумагу от азербайджанской футбольной федерации смотреть не стали. Улетел тем же бортом, что и прилетал», — рассказал Моссаковский.

Кажется, увлекшись борьбой с ветряными мельницами. в Баку забыли, что вообще-то можно заниматься более важными делами. 8 тысяч на трибунах на матче Евро - это позор. И это должно волновать азербайджанских организаторов куда больше, чем штампы в паспорте.