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Баку — самый странный город этого Евро. Проблемы с аккредитацией журналистов, жара, неуютный стадион и пустые трибуны

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 19:10
12 июня. Баку. Уэльс — Швейцария — 1:1. Гарет Бэйл. Фото Reuters
12 июня. Баку. Уэльс — Швейцария — 1:1. Гарет Бэйл. Фото Reuters
Теги:
Игру Уэльса со Швейцарией хочется поскорее забыть — 1:1.

Футбол
Чемпионат Европы
Группа A
Уэльс — Швейцария — 1:1 (0:0)
Голы: Эмболо, 49 (0:1). Мур, 74 (1:1).
Уэльс: Уорд, Дэйвис, К.Робертс, Родон, Мефам, Рэмси (Ампаду, 90+3), Аллен, Джеймс (Брукс, 75), Моррелл, Бэйл, Мур.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Эльведи, Аканджи, Мбабу, Шачири (Закария, 66), Джака, Фройлер, Сеферович (Гавранович, 84), Эмболо.
Предупреждения: Шер, 30. Мур, 47. Мбабу, 63.
Судьи: Тюрпен. Грингор, Дано (все — Франция).
ВАР: Летексье. Бризар, Пажес (все — Франция), Гиль (Польша).
12 июня. Баку. Стадион Олимпийский.

После яркого открытия Евро-2020 в Риме второй матч турнира в столице Азербайджана Баку - настоящая антиреклама чемпионата Европы. Швейцария и Уэльс играли в жару на пустом стадионе. Ничья - лучшее, что можно было выдать при таком антураже.

Согласно официальному протоколу встречи от УЕФА игру посетило 8782 зрителя. И это не игра «Тамбова» в Саранске, а официальный матч Евро-2020! Вряд ли в истории финальных турниров чемпионатов Европы вообще была посещаемость хуже, чем эта. При том что стадион мог быть заполнен на 50% от вместимости — а это порядка 34 тысяч человек.

Олимпийский стадион в Баку с огромными беговыми дорожками вокруг поля, на фоне которого старые «Лужники» кажутся компактной и уютной ареной - не самое лучшее место для большого футбола. И дело не в пандемии: в 2019 году финал Лиги Европы тоже проходил с проплешинами на трибунах.

Футболистам Уэльса и Швейцарии еще повезло, что почти все поле было в тени. В +29° было тяжело показать качественный футбол.

Сама идея с матчами Евро в Баку теперь еще больше вызывает вопросы.

Афиша не та? Гарет Бэйл, Аарон Рэмси, Джо Аллен, Джердан Шачири, Брель Эмболо - у Уэльса и Швейцарии хватает ярких игроков. Или в Баку когда-то успели наесться большим футболом? К чему тогда вообще проводить там игры, если уж даже на звезду масштаба Бэйла на стадион пришло посмотреть меньше 10 тысяч человек. И это в основном болельщики из Уэльса и Швейцарии.

Перед Евро 2020 уже масса околоспортивных скандалов.Заговор против России? Перед Евро 2020 уже масса околоспортивных скандалов

Опять же, все это проходит на фоне неприятной политической истории: тяжелые отношения Армении и Азербайджана из-за спорных территорий в Нагорном Карабахе привели осенью вооруженному противостоянию. В итоге проблемы с аккредитацией возникли у Нобеля Арустамяна, Константина Генича, а комментатор матча Швейцария - Уэльс Михаил Моссаковский был вынужден работать из студии в Москве. В Баку его не пустили из-за посещения в прошлом Нагорного Карабаха.

«Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили. Подтверждение аккредитации и бумагу от азербайджанской футбольной федерации смотреть не стали. Улетел тем же бортом, что и прилетал», — рассказал Моссаковский.

Кажется, увлекшись борьбой с ветряными мельницами. в Баку забыли, что вообще-то можно заниматься более важными делами. 8 тысяч на трибунах на матче Евро - это позор. И это должно волновать азербайджанских организаторов куда больше, чем штампы в паспорте.

Уэльс — Швейцария

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

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