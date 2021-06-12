Как выглядят жены футболистов сборной России
Евро-2020, проходящий с 11 июня по 11 июля во многих странах Европы, будет радовать не только яркой игрой сборных и запоминающими голами, но и красивыми девушками. Несмотря на проблемы с допуском фанатов из-за эпидемии коронавируса, мы еще увидим множество очаровательных болельщиц в символике своих любимых сборных, а пока хотим обратить внимание на жен и подруг футболистов.
Так уж сложилось, что спортсмены и красивые девушки — понятия, идущие рядом и у многих сборных можно найти очень симпатичных подруг. Сегодня же, в день первого матча нашей сборной на турнире, все внимание только ей.
Самое время оценить всю естественную (или нет) красоту тех, кто стоит за спинами наших спортсменов и будет поддерживать их до последнего матча, даже в случае очень обидных поражений.
Встречайте самых красивых жен и подруг сборной России.
Екатерина Григорьева (жена Антона Шунина)
Анастасия Казачек (жена Матвея Сафонова)
Екатерина Караваева (жена Вячеслава Караваева)
Ольга Семенова (жена Андрея Семенова)
Анастасия Кудряшова (жена Федора Кудряшова)
Инна Жиркова (жена Юрия Жиркова)
Рамина Зобнина (жена Романа Зобнина)
Елена (девушка Алексея Миранчука)
Елена Соболева (жена Александра Соболева)
Лилия Заболотная (жена Антона Заболотного)
Наталья Клонина (жена Дениса Макарова)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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