Как выглядят жены футболистов сборной России

Футболистам сборной России есть чем похвалиться.

Евро-2020, проходящий с 11 июня по 11 июля во многих странах Европы, будет радовать не только яркой игрой сборных и запоминающими голами, но и красивыми девушками. Несмотря на проблемы с допуском фанатов из-за эпидемии коронавируса, мы еще увидим множество очаровательных болельщиц в символике своих любимых сборных, а пока хотим обратить внимание на жен и подруг футболистов.

Так уж сложилось, что спортсмены и красивые девушки — понятия, идущие рядом и у многих сборных можно найти очень симпатичных подруг. Сегодня же, в день первого матча нашей сборной на турнире, все внимание только ей.

Самое время оценить всю естественную (или нет) красоту тех, кто стоит за спинами наших спортсменов и будет поддерживать их до последнего матча, даже в случае очень обидных поражений.

Встречайте самых красивых жен и подруг сборной России.

Екатерина Григорьева (жена Антона Шунина)

Анастасия Казачек (жена Матвея Сафонова)

Екатерина Караваева (жена Вячеслава Караваева)

Ольга Семенова (жена Андрея Семенова)

Анастасия Кудряшова (жена Федора Кудряшова)

Инна Жиркова (жена Юрия Жиркова)

Рамина Зобнина (жена Романа Зобнина)

Елена (девушка Алексея Миранчука)

Елена Соболева (жена Александра Соболева)

Лилия Заболотная (жена Антона Заболотного)

Наталья Клонина (жена Дениса Макарова)