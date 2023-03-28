«Черчесов написал: «С победой, мой друг!» России не стоит переходить в Азию». Интервью тренера Казахстана — победителя Дании

Интервью «СЭ» дал Магомед Адиев, главный тренер сборной Казахстана, которая сенсационно обыграла Данию в отборочном цикле ЧЕ-2024 (3:2), уступая по ходу встречи в два мяча.

Даже после 0:2 не чувствовал безнадеги

— 26 марта — теперь красный день календаря в истории сборной Казахстана и в вашей тренерской карьере?

— (Смеется.) Даже не знаю. Для меня каждый матч — особая история. А тем более когда ты защищаешь честь страны, это накладывает свой отпечаток. Конечно, рады победе над Данией. Но красный день календаря — это слишком громко. Двигаемся дальше. Надеюсь, что в моей тренерской карьере еще будут яркие триумфы.

— После первого тайма казалось, что положение вашей команды безнадежно. Пропустили два мяча, из-за травмы потеряли крайнего защитника Габышева. Какие же волшебные слова вы нашли для игроков в перерыве?

— К каждому игроку должен быть свой подход. Одна фраза не подойдет для всех. Но самый главный мой посыл заключался в том, что не все так мрачно. Да, пропустили два мяча, но безнадеги я не видел. Нам надо было просто забить один гол — все бы наладилось, мы бы вернулись в игру. Так и произошло. После гола с пенальти Бахи (Бахтиера Зайнутдинова. — Прим. «СЭ») я подумал, что вот и наступает перелом, что можем додавить датчан.

— Неужели поверили в то, что можете не только сравнять счет, но и вырвать победу?

— Нет, о конкретном счете я в эти секунды не думал. Просто возникло ощущение, что в концовке у нас еще обязательно появятся моменты и их надо использовать.

Футболисты сборной Казахстана радуются победе над Данией в отборе Евро-2024. Фото Reuters

Почему Зайнутдинов — «игрок Лобановского»?

— В первом тайме ваша команда попала под жесткий контрпрессинг датчан, с трудом выходила в атаку. Как удалось решить эту проблему после перерыва?

— Произвели замену и сделали некоторые перестановки. По Бахе были некоторые вопросы по первому тайму. Он еще не набрал оптимальной формы. До перерыва Зайнутдинов полностью не справлялся со своими обязанности, не хватало функциональной готовности.

— И что вы предприняли?

— Во втором тайме немного сдвинули его на поле. Освободили от черновой работы, так чтобы он сэкономил силы и продемонстрировал свои козыри в созидании.

— В общем, отрядили игрока ЦСКА на роль свободного художника?

— Можно и так сказать, да. Освободили его от оборонительных действий. Хотя понимали, что идем на риск. Против датчан сознательно лишаться одного футболиста при защите — это слишком большая роскошь. С другой стороны, а что нам оставалось? Соперник нас уже прижал к стенке, забил два мяча. Надо было как-то реагировать. Рады, что риск оправдался.

— Вы как-то назвали Зайнутдинова «игроком Лобановского».

— Лобановский любил футболистов, которых можно было менять местами на поле без потери качества. Баху можно выпустить не на его родной позиции. Возможно, он не проведет выдающийся матч, но и точно не провалит его. Надежен, универсален, способен закрыть любую позицию. Ценный актив для тренера.

— Два мяча вам забил Хейлунд, который до этого оформил хет-трик в игре с финнами. Его вообще нереально остановить?

— В принципе все эти пять мячей он забил из пределов штрафной, где чувствует себя очень уверенно. Помимо этого, парень обладает высокой скоростью — как стартовой, так и дистанционной. Здорово цепляется за мячи. У него большое будущее.

— Растет новый Холанн?

— Пока рано об этом говорить. Но перспективы у него действительно неплохие.

Бактиер Зайнутдинов. Фото AFP

Перспективы Алипа в «Зените»

— В перерыве вы поменяли одного центрального защитника на другого — Малого на Ерланова. Реакция на провалы в обороне?

— Все вкупе. И Малый, и Габышев, которого заменили еще по ходу первого тайма, выходили на матч с микротравмами. За что я им благодарен. Игроки взяли на себя такую ответственность, выложились. Я рассчитывал на их опыт. Сказал им: «Отыграйте столько, сколько сможете». А потом уже планировал бросить в бой более молодых футболистов.

— При всех восторгах в адрес сборной Казахстана есть и скептики, которые считают, что вам откровенно повезло с пенальти, когда мяч попал в руку игроку датчан. Мол, если бы не этот несчастный случай для соперника, вы бы не вернулись в игру.

— Если честно, я не придаю большого значения этой победе над Данией. Да, приятно, но впереди очень много матчей, в которых нам нужно быть состоятельными. А что касается скептиков... Они всю карьеру меня преследуют (улыбается). Понятно, что без них никуда. Когда мы побеждали словаков в Лиге наций, некоторые эксперты тоже говорили — повезло. Ну что поделать, это их мнение. Пусть считают, что и в этот раз нам повезло. Я по этому поводу, как говорится, не парюсь.

— Гол Тагыбергена можно пересматривать бесконечно. Ожидали, что этот опытный футболист способен так пробить?

— Эффектный гол, да еще и такой нужный. Понятно, что не каждый день можно так удачно попасть в цель. Но ему надо отдать должное. У игрока поставлен удар, он не боится бить со средней дистанции. В чемпионате Казахстана Тагыберген нередко забивает издали.

— Как бы оценили игру Алипа?

— Я не раз говорил, что это наш основной защитник. С ним и без него сборная Казахстана играет по-разному. Алип здорово ведет единоборства, у него неплохая скорость.

— Не ошибся ли он, подписав полноценный контракт с «Зенитом»? Не слишком ли высокая для него планка? Реально ли выиграть конкуренцию у Ренана и Родригао?

— Понятно, что в «Зените» высокая конкуренция. Да и уровень давления в таком клубе очень серьезный. Алип это осознает. Он уже получил большой опыт, даже тренируясь в составе питерской команды с такими мастерами. Сейчас он уже готов к следующему шагу — матчи за сборную это показывают. Но если Алип не будет получать достаточного игрового времени в «Зените» (а он хочет играть), то, думаю, станет рассматривать вариант с арендой в другую команду.

Нуралы Алип. Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

У сборной Казахстана большое сердце и характер

— В победной раздевалке, обращаясь к команде, вы подчеркнули: «Да даже если десять игр подряд проиграем, на каждую следующую будем выходить еще злее и злее». Откуда у вас такая уверенность, что поражения не ломают футболистов, а, напротив, мотивируют двигаться вперед?

— Все проверяется на опыте. Мы не так давно уступили в товарищеских матчах Узбекистану, ОАЭ, до этого крупно проиграли в Лиге наций Азербайджану, хотя та игра турнирного значения уже не имела. До Дании потерпели поражение в отборочной встрече против Словении. И вот после этой игры я увидел, что ребята очень злы, были уверены, что не заслужили такого результата. Очень хотели реабилитироваться. Я понял, что нашу команду поражениями не расколоть. Подопечные, несмотря ни на что, в поединке, с любым соперником хотят быть конкурентоспособными, не пасуют перед более статусными сборными.

— Но как вам удалось заставить поверить в себя людей, которые еще два года назад с треском проигрывали Франции — 0:8?

— Не готов обсуждать то, что было внутри коллектива до меня. Мне сложно анализировать работу коллег. Но когда я занял эту должность, сразу понял, что парни умеют играть в футбол, обладают определенным мастерством. Самое главное — у этой сборной большое сердце, характер. Просто надо было как-то затронуть эти струны, подобрать нужные слова, методы. Парни прониклись нашими тренерскими идеями, поверили в себя.

Магомед Адиев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Было бы интересно сыграть против России

— Россия играла с Ираком после вашего матча с Данией. Удалось посмотреть эту встречу?

— К сожалению, нет. Сразу после матча было не до телевизора (улыбается).

— А вы бы хотели провести товарищеский матч с Россией? Может быть, обсуждали такой вариант в Федерации футбола Казахстана?

— Знаю, что в прошлом году все к этому и шло. Федерации контактировали, обсуждали такую игру. Но почему-то этот вариант отпал. Причин я не знаю.

— На бумаге ваша сборная по уровню сопоставима с Россией?

— Ой. Я не большой любитель прогнозов до игры. Никогда их не даю. Даже предпочитаю, когда мою команду не считают фаворитом. Психологически легче готовиться. Мне как-то спокойнее и комфортнее. Знаю, что в составе сборной России есть неординарные футболисты, большие игроки. Не так давно команда выступала на чемпионатах мира и Европы. Нам всегда интересно сыграть с такими соперниками.

— Кто из российских тренеров поздравил вас с победой над датчанами?

— Станислав Саламович Черчесов стабилен. Он поздравлял меня после побед в Лиге наций, написал сообщение и сейчас. Огромное ему за это спасибо. Очень приятно!

— А что, если не секрет, Черчесов вам написал?

— Он, как обычно, немногословен, но содержателен. Написал: «С победой, мой друг!»

— Казахстан сейчас участвует в отборочном цикле Евро-2024, Россия лишена официальных игр. Что нам делать? Вступать в азиатскую конфедерацию?

— Думаю, России надо ждать. Рано или поздно все это закончится... Понятно, что и потом будет непросто и не все гладко. Не в одночасье все наладится. Однако Россия — не последняя футбольная страна, участник больших турниров. Думаю, УЕФА вернет сборную России в свои турниры. Другой вопрос — когда? Но в любом случае, мне кажется, России не стоит вступать в азиатскую конфедерацию.

— Значит, надо ждать?

— Да. И самое главное — не терять времени, а готовить новое поколение футболистов, которые будут достойно выступать, когда Россию вернут в международные европейские турниры.