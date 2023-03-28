Францию спасли чудо-гол Павара и невероятный Меньян, Нидерланды нанесли 50 ударов, Рангник дожал Эстонию

Обзор состоявшихся в понедельник матчей отборочного цикла Евро-2024.

Ирландия была в шаге от сенсации

Группа B

Изначально предполагалось, что пропускавшая первый тур Ирландия способна создать проблемы вице-чемпионам мира. Правда, у Дидье Дешама были свои планы, и в Дублине он выбрал сверхатакующую схему, в которой нашлось место как для Коло Муани, так и для сохранившего свежесть Жиру. Только «парни в зеленом» лишили Францию пространства, выучив голландские уроки, и в первом тайме даже запоминающихся моментов не было.

Видимо, увидев беспомощность своих форвардов, инициативу на себя взял Павар. Включившись в прессинг, защитник перехватил мяч у штрафной и поразил цель рикошетом от перекладины. Кажется, автор самого красивого гола ЧМ-2018 просто не умеет забивать банально. Это, бесспорно, круто, но все-таки ненормально, когда оказавшийся победным удар стал первым и самым опасным из трех попаданий в створ.

И, кстати, еще непонятно, кого считать лучшим игроком матча — Павара или все-таки Меньяна, устроившего минуту чудес незадолго до финального свистка? Сначала голкипер спас от позора Кунде, который срезал мяч под перекладину собственных ворот. А потом случился невероятно красивый сейв при подаче углового. Коллинз еще долго в отчаянии держался за голову, не понимая, как Меньян вытащил мяч из верхнего угла.

В свою очередь голландцы после парижского разгрома ожидаемо отвели душу на Гибралтаре. Хотя, это слишком громкая формулировка, и зрители в Роттердаме ждали большего, чем единственный гол Депая к перерыву. Да и тот состоялся после грубейшей ошибки вратаря на выходе. С другой стороны, два убойных шанса упустил Вегхорст, а Мемфис — просто специалист по гибралтарцам. Из шестнадцати мячей в ворота этого соперника почти половина забиты при непосредственном участии форварда «Атлетико» (5+2).

Но в этот раз все было скромно, несмотря на то, что почти весь второй тайм «оранжевые» провели в большинстве и суммарно нанесли 50 ударов! Забивал же во втором тайме только самый активный игрок Нидерландов Аке. Несмотря на свое амплуа, защитник девять раз атаковал ворота и создал семь моментов. Удивительно, как при такой статистике Гибралтар установил рекорд, пропустив от одной из ведущих сборных мирового рейтинга всего три раза. Прежде этот футбольный карлик мог гордиться четырьмя голами от Германии в отборе на ЧМ-2014.

И В Н П М О 1. Франция 2 2 0 0 5-0 6 2. Греция 1 1 0 0 3-0 3 3. Нидерланды 2 1 0 1 3-4 3 4. Ирландия 1 0 0 1 0-1 0 5. Гибралтар 2 0 0 2 0-6 0

16 июня. Гибралтар — Франция, Греция — Ирландия.

Шведская реабилитация

Группа F

В Лиге наций Австрия начинала за здравие. По итогам первого круга команда Ральфа Рангника претендовала на звание главного открытия турнира, но финишировала на последнем месте. В отборе на Евро австрийцам такой результат вряд ли грозит, а вот схожие проблемы со стабильностью, несмотря на достигнутый стопроцентный результат, уже возникли.

После 4:1 с Азербайджаном все ждали столь же уверенного продолжения против Эстонии, однако исполнявший пенальти Грегорич попал в перекладину, тогда как прибалтийская команда выжала максимум из стандарта в не самой очевидной ситуации. Гости выиграли два единоборства в воздухе, и это позволило их лучшему снайперу Саппинену расстрелять ворота Линднера.

И не факт, что Австрия смогла бы отыграться, если бы не просчет эстонского вратаря. Он отбил мяч в центр штрафной и облегчил задачу сравнявшему счет Кайнцу. А после этого хозяева уже додавили соперника в концовке. Возможно, реабилитировавшемуся Грегоричу помогли не только рикошет, но и магия Линца. В этом городе австрийцы проводят турнирные матчи не так часто (4 игры), но неизменно побеждают.

Беспомощная против бельгийцев Швеция сполна реабилитировалась перед своими болельщиками. Не сказать, что скандинавы сделали что-то особенное, но нужно отметить, как они выжимали максимум даже из относительных просчетов соперника. Открывшему счет Форсбергу удался довольно простой проход по центру, Исак своим прострелом спровоцировал автогол, а Чельстрем с Гьекерешем раскатали вратаря после отбора. Украшением же игры стал блестящий штрафной в исполнении форварда АЗ Карлссона, который в голландском чемпионате является одним из лучших по голам с дальней дистанции. И еще можно порадоваться за Элангу, который в последнее время недоволен своим положением в «МЮ».

И В Н П М О 1. Австрия 2 2 0 0 6-2 6 2. Бельгия 1 1 0 0 3-0 3 3. Швеция 2 1 0 1 5-3 3 4. Эстония 1 0 0 1 1-2 0 5. Азербайджан 2 0 0 2 1-9 0

17 июня. Бельгия — Австрия, Азербайджан — Эстония

Влахович выиграл балканское дерби

Группа Е

После двух туров в этой группе сложно сделать какие-то глобальные выводы. Например, ярко стартовавшая Чехия спустя несколько дней в Кишиневе совсем не напоминала команду, которая разрывала польскую оборону. Кухта на этот раз забил только из очевидного офсайда, и создать отрыв в таблице не удалось.

Что касается Польши, то первую победу под началом Фернанду Сантуша ей принес Свидерски, который преуспел на отскоке после попадания в штангу. Победа выглядит чуть ли не вымученной, но по факту моментов поляки создали гораздо больше. Чего стоит эффектное соло Левандовски, которое не завершилось голом лишь благодаря оказавшемуся на ленточке защитнику.

И В Н П М О 1. Чехия 2 1 1 0 3-1 4 2. Польша 2 1 0 1 2-3 3 3. Молдавия 2 0 2 0 1-1 2 4. Фареры 1 0 1 0 1-1 1 5. Албания 1 0 0 1 0-1 0

17 июня. Фареры — Чехия, Албания — Молдавия.

Группа G

По итогам балканского дерби Сербия обеспечила себе единоличное лидерство, а результат принесли сделанные Драганом Стойковичем замены. Идеальным джокером оказался Влахович, сначала классно сыгравший на опережение после прострела Младеновича, а потом добивший черногорцев голом в компенсированное время. Главным же конкурентом Сербии на данный момент выглядит Венгрия, показавшая очень мощную игру в своем первом матче отбора. А украшением игрового дня следует признать фирменный штрафной Собослои.

И В Н П М О 1. Сербия 2 2 0 0 4-0 6 2. Венгрия 1 1 0 0 3-0 3 3. Черногория 2 1 0 1 1-2 3 4. Литва 1 0 0 1 0-2 0 5. Болгария 2 0 0 2 0-4 0

17 июня. Черногория — Венгрия, Литва — Болгария.