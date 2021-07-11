Россано Доннини не верит, что британцам помогут судьи.

Город Модена — родина великого итальянского оперного певца Лучано Паваротти. А еще это город, где родился и умер великий Энцо Феррари — отец того автомобильного бренда, который многие итальянцы считают своим самым узнаваемым в абсолюте брендом в мире наряду с Джорджо Армани.

Наш коллега и друг Россано Доннини, родившийся в Модене, по-прежнему живет в каких-то трех километрах от дома-музея Энцо Феррари. Мой звонок застал старшего коллегу в самом сердце Италии в ожидании финала Евро-2020.

— Пока что Италия выиграла Евро всего один раз — в далеком 1968 году. Какие у вас воспоминания о том времени?

— Тогда все было как-то скромнее, а шума вокруг турнира было куда меньше, чем сейчас. Италия тогда, конечно, радовалось победе на Евро, но все было сдержанно. Если мы выиграем сегодня вечером, будет громкий праздник по всей стране. И уж точно случится прямая аналогия с победой на чемпионате мира 1982 года — она ведь пришла именно 11 июля!

— Что творится сегодня в самой Италии: все ждут победы?

— Страна застыла в ожидании, вся Италия будет смотреть матч. Кстати, уникальный случай: впервые в истории нашего телевидения одним из двух комментаторов финального матча на канале RAI будет женщина. Это бывшая футболистка Катя Серра. Между прочим, она и у нас здесь, в Модене, успела поиграть в своей роли полузащитницы. Катя составит компанию нашему общему с вами знакомому — профессиональному комментатору Стефано Бидзотто. Не могу сказать, что все вокруг меня уверены в нашей победе, но эта сборная настолько влюбила в себя, что не болеть за нее нельзя. И нельзя не верить в нее! Ну а дальше посмотрим. Думаю, что все-таки фаворитом финала можно назвать Англию. Однако Англия фаворит не явный, и шансы на победу у нашей сборной хорошие.

— Вы согласны с тем, что главный герой этой сборной — Роберто Манчини?

— Манчини проделал отменную работу — и с тактической точки зрения, и с психологической. Он был классным игроком, был символом яркой «Сампдории» наряду с тем самым Виалли, который помогает ему сегодня в работе со сборной. Роберто подобрал себе такой солидный и сплоченный штат помощников, что этот штаб и тянет за собой игроков. Ведь по сравнению с теми великим поколениями, которые выигрывали для Италии былые титулы, в сегодняшней сборной нет ни одной звезды мирового уровня. Зато есть сплоченный коллектив! И Манчини показал себя не просто хорошим тренером, но и отменным селекционером, умеющим правильно подбирать игроков под свои мысли и схемы. Он вытащил в сборную игроков, на которых другие обращали меньше внимания. А его популярность в Италии сегодня неимоверна. Еще и потому, что во время Евро-2020 идет столько рекламы с его участием, что не увидеть Манчини на экране просто невозможно! Даже если не смотришь сами матчи, то все равно увидишь.

— В случае победы Манчини сразу перейдет в ранг великих итальянских тренеров? Пока он все же только на подходе.

— У Италии четыре титула чемпионов мира, а тренеров-победителей три — Витторио Поццо, Энцо Беарзот и Марчелло Липпи. Евро-1968 выиграл Ферруччо Валькареджи. Значит, всего четверо из знаменитой итальянской тренерской школы приносили стране такую славу на уровне сборных. Манчини может стать пятым. Но для этого надо сначала выиграть, а ведь Англия вообще не выигрывает крупные турниры на уровне сборных аж с 1966 года! Вы думает, что у Сауггейта мотивация меньше, чем у Манчини?! Англию считают родоначальницей футбола, а между тем в ее активе нет ни одного Евро! Сегодня у Англии такой прекрасный шанс на своем любимом «Уэмбли», что игроки лягут костьми, чтобы его не упустить.

— В полуфинале англичанам помог судья. Не считают ли в Италии, что в финале судейство будет против команды Роберто Манчини?

— Италия — это страна, где любят говорить и писать про разные заговоры. Так что есть, разумеется, разговоры и про это. Я вот лично не хочу в них верить. Мне кажется, что у голландца Куйперса хватит квалификации и мужества, чтобы не возникло никаких сомнений в его непредвзятости.

— Я тоже на это надеюсь. Мне доводилось с ним общаться, и этот человек произвел на меня сильное впечатление своей харизмой: ему наплевать на авторитеты и мнение окружающих... Насколько важным фактором в жизни сегодняшней Италии стала бы победа «Скуадры адзурры» на Евро?

— Мы пережили очень сложные со многих точек зрения месяцы пандемии. Больше года страна выбиралась из этой ситуации, и только сейчас мы видим наконец реальный свет в конце тоннеля. Это не значит, что все проблемы позади, отнюдь нет. Но появился какой-то оптимизм, которого давно не было. Сборная Италии может подарить всей стране огромную радость и глоток свежего воздуха. Положительные эмоции сейчас очень нужны, и вот с этой точки зрения победа над Англией была бы важна для всех — от ярого болельщика до домохозяйки. Если же брать чисто футбольный аспект дела, то победа над Англией в финале Евро, да еще на «Уэмбли», стала бы важной инъекцией доверия всему нашему футболу. Верю, что наши ребята сыграют достойно, ну и, конечно, хочется, чтобы мы выиграли! Уверен, что очень и очень многие в Европе будут болеть сегодня именно за Италию. Не сомневаюсь, что и в России тоже!