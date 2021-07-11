Без плохих парней турнир был бы в тысячу раз скучнее.

Можно, конечно, не любить поп-культуру и смотреть на нее свысока (ну, или просто делать вид), но порой она подкидывает отличные аналогии, помогающие разобраться в том или ином футбольном феномене. Иногда это просто трек в плеере, подброшенный тебе искусственным интеллектом стримингового сервиса. А потом ассоциативный ряд выстраивается сам собой.

Так вот, пару дней назад в моем плей-листе оказалась песня Anacondaz «Мама, я люблю». Там есть такие строчки:

«Не будь плохих девочек,

Кто бы снимался в порно?

Не будь плохих диктаторов,

О чем писал бы Оруэлл?..

Если бы не было жриц любви,

Давно пошел бы прахом институт семьи,

Так и весь мир, огромный воздушный шарик,

Давно бы лопнул от похоти и воздержания".

А к тексту припева, где перечисляются разные нехорошие привычки — «Мама, я люблю сатану», «Мама, я некрофил», «Мама, я предал страну», — вполне можно было добавить следующую: «Мама, я болею за сборную Англии».

Потому что представить себе что-то более ужасное в глазах добропорядочной общественности сложно. «Три льва» сейчас для всех, кто находится за пределами Англии, — воплощение вселенского зла, симпатизировать которому приличный человек просто не может.

Там вообще целый сонм чудовищных деяний. Англичане, располагая классными исполнителями в группе атаки, играют в унылый и скучный футбол. Они находятся в привилегированных по сравнению с другими условиях и почти все матчи провели дома. Им помогают судьи, а Рахим Стерлинг — жалкий симулянт. Еще они встают на одно колено и пытались заставить делать это других. Из совсем свежего — все больше историй о том, как перед полуфиналом с Данией пьяные местные докапывались в Лондоне до приезжих болельщиков, третируя даже семьи с детьми. Фанаты — это вообще отдельный подвид зла: светили указками в лицо Касперу Шмайхелю, освистали гимн Германии в 1/8 финала...

Какие-то из претензий действительно обоснованы — главным образом те, что касаются поведения толпы. Хотя, давайте честно, столкнуться с гопотой можно везде, в том числе и у нас. Как бы чудовищно банально это ни звучало, у нее и правда нет национальности.

Какие-то — чистой воды вкусовщина. Например, про скучный и унылый стиль. Допустим, по показателю ожидаемых голов (xG) Англия превзошла всех своих соперников. Да и вообще на ЧМ-2010 Испания в плей-офф выиграла все свои матчи со счетом 1:0, убивая всякую зрелищность тотальным контролем мяча, — смотреть за бесконечным перекатом порой реально становилось невозможно. Однако это нарекли прогрессивной «тики-такой».

Но вернемся к тому, с чего начали.

«Не будь плохих девочек,

Кто бы снимался в порно?"

Суть в том, что если бы этой сборной Англии не было, то ее стоило бы придумать. Любой крупный футбольный турнир — большая история, которая со временем превращается в миф. А любой большой истории нужны протагонисты и антагонисты. Хорошие и плохие парни. Желательно, конечно, плохие — потому что с ними веселее. Болеть против и хейтить ведь намного интереснее, чем симпатизировать правильным, но скучным пай-мальчикам.

А какой простор открывается для конструирования и обсуждения самых разнообразных теорий заговора, главная из которых сводится к тому, что Англию намеренно тащат к титулу. Кто тащит, понятно — УЕФА. Но почему? Вменяемого ответа на этот вопрос я так и не нашел.

Англия, по сути, проводит турнир дома? О том, что полуфиналы и финал запланированы на «Уэмбли», известно с 2014 года, и представить в тот момент «Трех львов» на этой стадии мог только сумасшедший оптимист. А домашний матч в 1/8 финала случился только потому, что из числа организаторов слился Дублин — так полетели бы в Ирландию.

Но это уже не важно, логика перестает работать. Перед нами классический пример того, как на антагониста вешают все возможные грехи. Конспирологическая идея зацепила умы, и вот уже, заходя на сайт испанской Marca после матча с Данией, вижу в рубрике «Мнения» колонку, суть которой сводится к тому, что слишком все подозрительно.

Но это прекрасно. Потому что финал Евро-2020 становится больше чем игрой. Это уже самая настоящая борьба добра со злом, светлых сил с ликом Федерико Кьезы и ухмылкой Джорджо Кьеллини против темного начала во главе со Стерлингом и Гаретом Саутгейтом.

И я даже боюсь представить, что будет, если последние вдруг победят. Был бы такой эффект, если бы на месте этой Англии оказалась любая другая сборная? Разумеется, нет. Пообсуждали бы в спокойном ключе пару дней и забыли. Но сейчас такого точно не случится — огню полыхать еще долго.

Только за это скучной, унылой, мерзкой, симулянтской, коленопреклоненной, гопнической Англии стоит сказать спасибо.

«Всем нужны герои, но я их в упор не вижу.

Быть плохим примером в тысячу раз лучше".

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.