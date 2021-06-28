Сборная Португалии провалила защиту титула, уступив бельгийцам в 1/8 финала. Главная звезда Евро-2020 покинула турнир вместе со своей командой.

Сверженный чемпион

Сам факт вылета Португалии в 1/8 финала совсем не удивителен. Во-первых, никто не называл ее в числе фаворитов Евро-2020, а во-вторых, ее путь к победе в 2016 году был беспрецедентно фартовым. Напомню, пять лет назад Португалия на групповом этапе трижды сыграла вничью, чудом вышла из группы с третьего места, а в плей-офф в основное время победила только Уэльс, хотя топ-соперников до финала у нее не было.

Этот чемпионат тоже у Португалии вышел неоднозначным. Победа только одна — над Венгрией в 1-м туре группового этапа, когда до 84-й минуты держался счет 0:0. Выходит, на двух чемпионатах Европы команда Фернанду Сантуша в основное время обыграла только Уэльс и Венгрию. Даже у России всего на одну победу меньше.

Плакать по сборной Португалии точно не стоит. Она была нестабильна, показала чудовищную игру в обороне с Германией, жутко нервничала с Венгрией и забила французам только с пенальти. Пожалуй, лучший отрезок португальцев на Евро — финиш матча с Бельгией, когда команда раскрепостилась и могла спасти турнир. Но если в 2016 году Роналду и компании невероятно везло, то сейчас лимит удачи был исчерпан.

Без рекорда (пока)

А вот вылет Криштиану Роналду я встречаю с сожалением. Снова вернемся на пять лет назад: финал, травма в начале встречи и стихийная тренерская роль на все оставшееся до финального свистка время. С точки зрения драматургии тот финал был уникальным, но Роналду заслужил стать чемпионом Европы на поле.

Криштиану явно был нацелен на второй подряд титул и подошел к этому турниру лучше, чем к Евро-2016. Тогда Роналду на групповом этапе забил только два мяча венграм, которые спасли португальцев от вылета до плей-офф, а сейчас — пять голов в трех встречах. Не так важно, что три из них — с пенальти. Пять лет назад Роналду не реализовал 11-метровый в концовке игры с Австрией, а сейчас забил все.

Вероятно, Криштиану мотивировало и еще кое-что. До старта Евро-2020 на счету Роналду оставалось 104 мяча за сборную Португалии, но к концу группового турнира он повторил мировой рекорд иранца Али Даеи. Еще один гол — и великий португалец станет единоличным лидером по числу голов на уровне сборных. Колоссальное достижение, которым сам Роналду явно гордится.

Несомненно, Криштиану побьет рекорд Даеи. Но в плей-офф чемпионата Европы с Бельгией или Италией сделать это было бы гораздо круче, чем в матче с Ирландией, Катаром или Азербайджаном (ближайшие игры португальцев).

Пейте воду

Роналду всегда притягивает к себе внимание, определяет информационную повестку, влияет на мнение людей. В медийном плане УЕФА — едва ли не главный пострадавший от вылета сборной Португалии. На групповом этапе Криштиану невольно придумал мем, который обсуждал весь мир. На одной из пресс-конференций португалец убрал со стола бутылки с колой и сделал акцент на воде. Этот жест широко освещался в СМИ и соцсетях, до сих пор люди делают пародии на поступок Роналду.

No Coca-Cola ?



Cristiano Ronaldo treats his body like a temple ???



The greatest because he works the hardest ? pic.twitter.com/nkOEBW12Iq — Goal (@goal) June 16, 2021

Больше ничего подобного в исполнении Криштиану на Евро мы не увидим. И очень ждал, потому что Роналду — это настоящий социальный феномен. Правда, им он не перестанет быть и по окончании карьеры, а вот футболиста Криштиану скоро больше не будет. Поэтому от вылета Роналду вдвойне грустно — возможно, в воскресенье мы в последний раз наблюдали за игрой португальца на чемпионате Европы.

В 2024 году Криштиану будет 39 лет. Маловероятно, что он завяжет с футболом, но международную карьеру к тому времени может остановить. Чемпионат Европы он и так уже выиграл, и лучше будет сосредоточиться на клубной карьере, чем цепляться за мнимый шанс на еще одно золото.

Впрочем, Роналду уже не раз доказывал, что стремится побеждать везде и всюду. Поэтому я верю, что он все-таки еще сыграет за сборную на чемпионате Европы.