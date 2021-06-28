Один из главных фаворитов турнира победил чемпионов Европы (1:0).

Евро-2020. 1/8 финала

Бельгия — Португалия — 1:0 (1:0)

Гол: Т.Азар, 42.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Менье, Витсель, Тилеманс, Де Брейне (Мертенс, 48), Э.Азар (Феррейра-Карраско, 87), Т.Азар (Дендонкер, 90+5), Лукаку.

Португалия: Руй Патрисиу, Далот, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Жоау Моутинью (Жоау Феликс, 55), Палинья (Данилу Перрейра, 78), Ренату Санчеш (Сержиу Оливейра, 78), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 55), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Андре Силва, 70).

Предупреждения: Палинья, 45. Далот, 51. Вермален, 72. Пепе, 77. Алдервейрелд, 81.

Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).

ВАР: Фриц. Гиттельманн, Дингерт, Данкерт (все — Германия).

27 июня. Севилья. Стадион «Олимпийский».

В одном из самых статусных матчей первого раунда плей-офф Евро-2020 встречались действующие обладатели титула и первая команда рейтинга ФИФА - заруба фаворитов во встрече навылет.

Португальцы на групповом этапе не впечатляли. Тяжелейшая победа над венграми, болезненное поражение от немцев и ничья с французами, когда на первом месте были турнирные расклады, а не качество игры. Контрольный выстрел: даже сборная России нанесла к тому моменту больше ударов по воротам.

Но в случае с португальцами можно не нагнетать. Достаточно вспомнить их путь к триумфу на Евро-2016, когда команда Фернанду Сантуша и Криштиану Роналду вылезла из группы с тремя ничьими и за весь Евро-2016 одержала лишь одну победу в основное время.

Что касается бельгийцев, то они на старте тоже не феерили. Роберто Мартинес и Ко взяли все девять очков, затратив на это минимальное количество усилий. В планы «Красных дьяволов» не входило устраивать водопад голов против России или Финляндии — они держали в голове плей-офф и берегли ресурсы.

Впрочем, бельгийцы не спешили включаться и сейчас. В самом начале красно-зеленые поймали соперника на контратаке, но Диогу Жота свой момент упустил. А затем соперники перешли в режим позиционных атак, и смотрелось это не слишком захватывающе. По такому футболу зрители вправе были ожидать каких-то ярких индивидуальных действий от многочисленных звезд. Прежде всего, конечно, от Криштиану. Помимо текущей командной задачи, перед ним стояла и личная, историческая: следующий гол делал бы его мировым рекордсменом по количеству мячей за сборные. Первый удар в створ в этой встрече нанес как раз Роналду: двинул со штрафного, создав большую проблему для Куртуа.

А вот первая попытка бельгийцев принесла им успех: Торган Азар дальним выстрелом отправил мяч в сетку по замысловатой траектории. «Красные дьяволы» в первом тайме не показали чего-то особенного, но вновь сделали результат.

Вторая 45-минутка началась для них с неприятного момента. Де Брейне побегал пару минут и понял, что продолжить встречу не сможет. Травма стала последствием варварского подката от Палиньи, совершенного еще до перерыва. Но и нельзя назвать такую потерю критической для бельгийцев, ведь отыгрываться предстояло не им, а сопернику. Португальцы пытались что-то создать, бронзовые призеры ЧМ-2018 сосредоточились на обороне и контратаках. Сантуш выпустил Бруну Фернандеша и Жоау Феликса, а момент возник опять у Диогу Жоты. На этот раз мяч прошел над дальней «девяткой». В целом, «Красные дьяволы» прекрасно справлялись со сдерживанием.

Но минут за 15 до финального свитка на поле заискрило. Торган Азар не услышал свистка и продолжил атаковать, и его в своем стиле встретил Пепе. Этот момент завел португальцев, и тут же они создали несколько отличных моментов: Рубен Диаш после углового головой пробил прямо в руки Куртуа, затем Рафаэл Геррейру угодил в штангу, а за пару минут до конца основного времени бельгийский голкипер не дал забить Андре Силве.

В итоге теперь уже экс-чемпионы Европы нанесли 23 удара, пять из которых пришлись в створ — но так и не забили. А сколько раз попали в рамку бельгийцы? Правильно, один.

«Красные дьяволы» вновь показали себя максимально прагматичной командой. Мартинеса и его футболистов мало интересуют какие-то спецэффекты, на первом месте — результат. На этот раз они в прагматичной манере прошли Португалию и оставили Роналду без великого рекорда.

На очереди — Италия.