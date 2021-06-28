Самые яркие моменты Роналду на Евро-2020: в сети иронизируют над португальцем

В социальных сетях шутят по поводу вылета сборной Португалии с Евро-2020 вместе с Криштиану Роналду. В 1/8 финала Португалия уступила Бельгии (0:1).

Cristiano Ronaldo's Euro 2020 highlights: pic.twitter.com/zDApQa5F1s — Footy Humour (@FootyHumour) June 27, 2021

Юмористическая страница Footy Humour в Twitter посвятила пост португальцу. «Самые яркие моменты Криштиану Роналду на Евро-2020», — говорится в сообщении. На фото он отодвигает бутылку с колой на пресс-конференции, а также готовится исполнить пенальти.

Роналду на данный момент является лучшим бомбардиром турнира. Он забил пять мячей в четырех матчах. Трижды капитан сборной Португалии забил с пенальти.