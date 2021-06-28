Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Самые яркие моменты Роналду на Евро-2020: в сети иронизируют над португальцем

00:30
Криштиану Роналду (слева). Фото Twitter
Криштиану Роналду (слева). Фото Twitter
Теги:

В социальных сетях шутят по поводу вылета сборной Португалии с Евро-2020 вместе с Криштиану Роналду. В 1/8 финала Португалия уступила Бельгии (0:1).

Юмористическая страница Footy Humour в Twitter посвятила пост португальцу. «Самые яркие моменты Криштиану Роналду на Евро-2020», — говорится в сообщении. На фото он отодвигает бутылку с колой на пресс-конференции, а также готовится исполнить пенальти.

Роналду на данный момент является лучшим бомбардиром турнира. Он забил пять мячей в четырех матчах. Трижды капитан сборной Португалии забил с пенальти.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2501
Все опросы
Как вы оцените работу Сергея Карасева в матче Нидерланды — Чехия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
(not set)
В Роскачестве перечислили лучшие пельмени в России
Видео: Пассажир задержанного на 7 часов рейса в Шереметьево

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля