Все Евро: от 1960-го до 2016-го. Часть шестая

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«СЭ» завершает серию публикаций о Евро — с момента зарождения турнира и до наших дней. В ней рассказываем не только о том, что происходило на футбольных полях, но и о событиях, вызвавших широкий резонанс в мире и нашей стране.

Сами чемпионаты Европы мы разделили на блоки по десятилетиям. Первый был посвящен трем розыгрышам 60-х, второй — двум 70-х, третий — трем 80-х, четвертый — двум 90-х, пятый — трем 2000-х. Сегодня вспоминаем ЧЕ 2012 и 2016 годов.

8 июня 2012 года. Вроцлав. Россия — Чехия — 4:1. Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Евро-2012: у России бесполезное третье место

В третий раз в истории финальная стадия турнира прошла в двух разных странах, на этот раз в Польше и на Украине — с 8 июня по 1 июля. Варшава, Вроцлав, Гданьск и Познань принимали Евро от Польши. Киев, Донецк, Харьков и Львов — от Украины.

В отборочном турнире приняла участие 51 команда. В шести группах играли по шесть команд, в трех — по пять. Победители групп выходили в финальную стадию автоматически, как и лучшая вторая команда. Остальные восемь вторых команд играли в стыковых матчах.

Германия, Италия, Франция, Голландия, Греция, Англия, Дания, Испания и Россия заняли первые места в своих группах. Швеция стала лучшей среди команд, занявших в своих группах вторые места. Стыковые матчи выиграли Португалия, Хорватия, Чехия и Ирландия.

Россия выступала в группе В вместе с Ирландией, Арменией, Словакией, Македонией и Андоррой. Команда под руководством голландца Дика Адвоката набрала 23 очка, на два балла опередив Ирландию.

Россия забила 17 голов. По четыре мяча забили Роман Павлюченко и Алан Дзагоев. По два — Павел Погребняк и Александр Кержаков. По одному — Роман Широков, Игорь Семшов, Сергей Игнашевич, Денис Глушаков и Динияр Билялетдинов.

На финальной стадии Россия попала в группу А вместе с Польшей, Грецией и Чехией. Разгром Чехии во Вроцлаве со счетом 4:1 в дебютном матче вселил оптимизм: Дзагоев сделал дубль, по голу забили Широков и Павлюченко. Отличился Дзагоев и во втором матче — против сборной Польши, но поединок в Варшаве закончился вничью — 1:1. А вот Греции в ключевой встрече в той же Варшаве Россия и вовсе проиграла — 0:1. В итоге — бесполезное третье место в группе, где первой стала Чехия, а второй Греция.

Из группы В в четвертьфинал вышли Германия и Португалия, группа С делегировала туда Испанию и Италию, группа D — Англию и Францию. Португалия обыграла Чехию благодаря единственному голу Криштиану Роналду. Германия победила Грецию со счетом 4:2. Испания переиграла Францию со счетом 2:0. Италия в серии пенальти победила Англию.

В первом полуфинале Испания победила в серии пенальти Португалию. Во втором полуфинале Италия выиграла у Германии со счетом 2:1 благодаря дублю Марио Балотелли.

1 июля в Киеве блестящая Испания не оставила никаких шансов Италии — 4:0. Это была третья победа испанцев на крупных турнирах после Евро-2008 и ЧМ-2010.

Дзагоев попал в престижную компанию игроков, которые стали лучшими бомбардирами финального турнира. Вместе с ним по три гола забили Криштиану Роналду, Фернандо Торрес, Марио Манджукич и Марио Гомес. Лучшим игроком турнира признали Андреаса Иньесту.

Матчи финального турнира посетили в общей сложности 1 440 864 зрителя. Средняя посещаемость — 46 479.

Матчи России

Групповой турнир

Россия — Чехия — 4:1 (Дзагоев, 15, 79. Широков, 24. Павлюченко, 82 — Пиларж, 52).

Польша — Чехия — 1:1 (Блащиковски, 57 — Дзагоев, 37).

Греция — Россия — 1:0 (Карагунис, 45+2).

Финал

Испания — Италия — 4:0 (2:0)

Голы: Д.Сильва, 14 (1:0). Жорди Альба, 41 (2:0). Ф.Торрес, 84 (3:0). Мата, 88 (4:0).

Испания: Касильяс, Арбелоа, Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Хави, Бускетс, Фабрегас (Ф.Торрес, 75), Хаби Алонсо, Д.Сильва (Педро, 59), Иньеста (Мата, 87).

Италия: Буффон, Абате, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини (Бальцаретти, 21), Маркизио, Пирло, Монтоливо (Тиагу Мотта, 57), Де Росси, Балотелли, Кассано (Ди Натале, 46).

Наказания: Пике, 25. Барцальи, 45 (предупреждения).

Судья: Проэнса (Португалия).

1 июля. Киев. Олимпийский стадион. 63 170 зрителей.

«Золотой мяч» — 2012: Месси обошел Криштиану

Его выиграл Лионель Месси. Второе место в опросе занял Криштиану Роналду, третье — Андреас Иньеста.

«Золотая бутса» — 2012: аргентинец и тут первый

Месси выиграл и этот приз, набрав 100 очков.

2012 год. Российская сборная на Олимпийских играх в Лондоне. Фото Алексей Иванов, —

Мир-2012: Олимпиада в Лондоне

1 января временным председателем Евросоюза стала Дания.

13 января круизный лайнер «Коста Конкордиа», с более чем 4000 человек на борту, по вине его капитана натолкнулся на риф в Тирренском море недалеко от острова Джильо. Погибли 32 человека.

6 февраля королева Елизавета отметила 60-летие своего нахождения на троне.

11 февраля была найдена мертвой всемирно известная американская певица Уитни Хьюстон.

1 марта Сербия получила статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз.

4 апреля президент Сербии Борис Тадич подал в отставку.

6 мая Франсуа Олланд одержал победу на выборах президента Франции.

18-19 июня в Мексике прошел саммит «Большой двадцатки».

1 июля временным председателем Евросоюза стал Кипр.

27 июля — 12 августа — Олимпийские игры в Лондоне.

25 августа скончался астронавт Нейл Армстронг, первым в мире ступивший на поверхность Луны.

7 октября на выборах президента Венесуэлы победу одержал Уго Чавес.

5 ноября Барак Обама вновь выиграл президентские выборы в США.

2 декабря победу на президентских выборах в Словении одержал бывший премьер-министр Борут Пахор.

Россия-2012: из милиции в полицию

1 января завершено преобразование милиции в полицию.

4 марта победу на выборах Президента России одержал Владимир Путин.

2 апреля произошло крушение самолета в Тюменской области. Погибли 33 человека, 12 выжили.

7 мая произошла инаугурация Владимира Путина.

8 мая Дмитрий Медведев стал премьер-министром РФ.

21-23 июня в Петербурге прошел Международный экономический форум.

2 июля во Владивостоке открыт вантовый мост с самым длинным в мире наибольшим пролетом.

22 августа Россия официально вступила в ВТО.

2-9 сентября во Владивостоке прошел саммит АТЭС.

31 октября Главный штаб ВМФ России переехал в Санкт-Петербург.

5 ноября Хабаровск удостоен звания «Город воинской славы».

30 декабря спущен на воду атомный подводный крейсер «Владимир Мономах».

2016 год. Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Евро-2016: команда Слуцкого с треском провалилась

В третий раз в истории финальная стадия Евро прошла во Франции — с 10 июня по 10 июля. Количество участников финального турнира возросло с 16 до 24. В отборочном турнире приняли участие все страны — члены УЕФА, включая Гибралтар. Франция, автоматически получившая место на Евро в роли хозяйки, сыграла в группе I вне зачета.

Команды были разбиты на девять групп. Прямую путевку на Евро получали первые две команды из каждой группы плюс лучшая среди всех третьих. Остальные третьи команды проводили стыковые матчи, чтобы определить, кому достанутся оставшиеся четыре путевки.

В итоге на Евро напрямую попали Чехия, Исландия, Бельгия, Уэльс, Испания, Словакия, Германия, Польша, Англия, Швейцария, Северная Ирландия, Румыния, Австрия, Италия, Хорватия, Португалия, Албания, Россия и Турция, ставшая лучшей третьей командой. В стыковых матчах Венгрия прошла Норвегию, Украина — Словению, Швеция — Данию, а Ирландия — Боснию.

Сборная Россия под руководством итальянца Фабио Капелло (в августе 2015-го его сменил Леонид Слуцкий) попала в отборочном турнире в группу G вместе с Австрией, Швецией, Черногорией, Молдавией и Лихтенштейном. Первое место уверенно заняла Австрия, набравшая 28 очков и не проигравшая ни одного из десяти матчей. Россия отстала на целых восемь очков, но этого хватило для второго места, благо шведы набрали еще на два очка меньше.

В активе России 18 забитых голов, причем восемь из них забил Артем Дзюба. Александр Кокорин забил трижды, по разу отличились Дмитрий Комбаров, Федор Смолов, Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич и Олег Кузьмин. Еще дважды соперники забивали себе сами.

Во Франции сборная России попала в группу В и провалилась там с треском, заняв последнее место и набрав всего одно очко — в дебютном марсельском матче с Англией (1:1, гол забил Василий Березуцкий). В Лилле сборная Слуцкого проиграла 1:2 Словакии (гол забил Глушаков), а в Тулузе получила три безответных гола от Уэльса.

В 1/8 финала Швейцария проиграла в серии пенальти Польше, Уэльс обыграл в основное время Северную Ирландию, Хорватия в дополнительное время уступила Португалии. Франция обыграла Ирландию, Германия выбила Словакию, Бельгия — Венгрию, а Италия — Испанию. Англия неожиданно проиграла Исландии, хотя после гола Руни повела в счете уже на четвертой минуте.

В первом четвертьфинале Португалия в серии пенальти победила Польшу. Уэльс в основное время победил Бельгию. Италия и Испания пробили после окончания дополнительного времени по девять (!) пенальти каждая, и в итоге фортуна оказалась на стороне испанцев. Наконец, в последнем четвертьфинале Франция разгромила Исландию, которая снискала на этом турнире всеобщие симпатии и за которую приезжали поболеть около 20 тысяч соотечественников!

Оба полуфинала закончились со счетом 2:0. Португалия обыграла Уэльс, а Франция — Германию.

Мощная Франция, игравшая на своем поле, выглядела фаворитом перед финалом в Париже. Да еще на 25-й минуте этого финала получил травму Криштиану Роналду. Однако в итоге победу одержала именно Португалия. При этом решающий гол ее форвард Эдер, знакомый нам впоследствии по «Локомотиву», забил на 109-й минуте. Так Португалия реабилитировалась за проигранный финал у себя дома в 2004 году против Греции.

Француз Антуан Гризманн, признанный лучшим игроком турнира, стал и лучшим его бомбардиром — пять голов. Лучшим вратарем признали Руя Патрисиу из Португалии, а лучшим молодым игроком — его партнера по команде Ренату Санчеша.

Общее количество зрителей — 2 427 303, средняя посещаемость — 47 594.

Матчи России

Групповой турнир

Англия — Россия — 1:1 (Дайер, 73 — В.Березуцкий, 90+2).

Россия — Словакия — 1:2 (Глушаков, 80 — Вайсс, 32. Хамшик, 45).

Россия — Уэльс — 0:3 (Рэмси, 11. Тэйлор, 20. Бэйл, 67).

Финал

Португалия — Франция 1:0 (0:0)

Гол: Эдер, 109.

Португалия: Руй Патрисиу, Седрик Соареш, Пепе, Жозе Фонте, Рафаэл Геррейру, Ренату Санчеш (Эдер, 79), Виллиам Карвалью, Жоау Мариу, Адриэн Силва (Жоау Моутинью, 66), Нани, Криштиану Роналду (Куарежма, 25).

Франция: Ллорис, Санья, Косьельни, Юмтити, Эвра, Сиссоко (Марсьяль, 110), Погба, Матюиди, Пайет (Коман, 58), Гризманн, Жиру (Жиньяк, 78).

Наказания: Седрик Соареш, 34. Жоау Мариу, 62. Юмтити, 80. Рафаэл Геррейру, 95. Матюиди, 87. Виллиам Карвалью, 98. Косьельни, 107. Погба, 115. Руй Патрисиу, 120+3 (предупреждения).

Судья: Клаттенбург (Англия).

10 июля. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 75 868 зрителей.

«Золотой мяч» — 2016: абсолютно лучший Роналду

Его в четвертый раз выиграл Криштиану Роналду. Он набрал 745 очков. Месси набрал 315 очков, а Гризманн — 198.

«Золотая бутса» — 2016: приз поехал в Уругвай

Луис Суарес стал лучшим бомбардиром, набрав 80 очков.

2016 год. Криштиану Роналду. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мир-2016: без Кройфа, Али и Кастро

1 января Голландия стала временным председателем Евросоюза.

10 января в возрасте 69 лет в США скончался знаменитый британский рок-певец Дэвид Боуи.

14 января представители ВОЗ заявили, что удалось остановить вспышку Эболы.

12 февраля в аэропорту столицы Кубы Гаване состоялась историческая встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска.

19 февраля в возрасте 84 лет в Милане умер итальянский писатель Умберто Эко — автор книги «Во имя розы», принесшей ему мировую славу.

26 февраля выборы президента ФИФА выиграл Джанни Инфантино.

21 марта Барак Обама совершил исторический визит на Кубу, который стал первым для президентов США с 1928 года.

24 марта в возрасте 68 лет в Барселоне ушел из жизни легендарный футболист и тренер Йохан Кройф.

21 апреля в возрасте 57 лет скончался американский музыкант и певец Принс.

3 июня в возрасте 74 лет умер величайший боксер, один из самых знаковых атлетов всего XX века Мохаммед Али.

23 июня в Великобритании прошел референдум на тему выхода из членства в ЕЭС. Победу одержали сторонники выхода из Евросоюза.

1 июля Словакия стала временным председателем Евросоюза.

13 июля премьер-министром Великобритании стала Тереза Мэй.

14 июля случился теракт на набережной Ниццы, где грузовик въехал в толпу людей. Погибли около 90 человек, более 400 получили ранения.

5-21 августа Бразилия принимала Олимпийские игры.

31 августа сенат Бразилии проголосовал за окончательный импичмент президента страны Дилме Роуссефф.

28 сентября в возрасте 93 лет скончался экс-президент Израиля Шимон Перес, лауреат Нобелевской премии мира 1994 года.

13 октября в Милане в возрасте 90 лет скончался известный драматург Дарио Фо, лауреат Нобелевской премии по литературе 1997 года.

8 ноября Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

25 ноября в возрасте 90 лет ушел из жизни легендарный лидер кубинской революции Фидель Кастро.

28 ноября в Колумбии произошла авиакатастрофа, в которой разбился самолет с бразильской командой «Шапикоэнсе» на борту. Из девяти членов экипажа и 68 пассажиров выжили четверо.

19 декабря произошел громкий теракт на рождественской ярмарке в Берлине. В толпу въехал грузовик: погибли более 10 человек, около 50 были госпитализированы.

2016 год. Талисман ЧМ-2018 Забивака. Фото Getty Images

Россия-2016: созданы Нацгвардия и Роскосмос

1 января вступил в силу Указ Президента РФ о создании госкорпорации «Роскосмос».

15 февраля в Москве открылась новая станция метро — «Саларьево». Она стала 200-й станцией Московского метрополитена.

19 марта в аэропорту Ростова-на-Дону разбился летевший из Дубая самолет. Погибли 62 человека.

5 апреля 2016 года создана Национальная гвардия РФ.

14 мая в Москве на территории Хованского кладбища (крупнейшего в столице) произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия. В ней участвовали около 200 человек.

18 июня в Карелии случилась трагедия на Сямозере. В результате шторма погибли 14 школьников, находившихся на отдыхе в детском лагере и отправившихся в поход с инструкторами.

16 июля легендарный крейсер «Аврора», находившийся в ремонте на морском заводе Кронштадта с сентября 2014 года, прибыл к месту вечной стоянки у Петроградской набережной Санкт-Петербурга.

23 августа команда ЦСКА провела первую тренировку на своем новом стадионе, который будет официально открыт 12 сентября.

10 сентября запущено движение поездов по МЦК — Московскому центральному кольцу.

22 октября официальным талисманом ЧМ-2018 в России стал волк по имени Забивака.

7 ноября на Красной площади в Москве прошел торжественный марш, посвященный 75-й годовщине военного парада 1941 года.

2 декабря в Санкт-Петербурге был торжественно открыт центральный участок платной скоростной магистрали ЗСД — Западного скоростного диаметра. Открытый участок длиной 11,7 километра соединил Васильевский остров с Адмиралтейским и Приморским районами.