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«СЭ» продолжает серию публикаций о Евро — с момента зарождения турнира и до наших дней. В ней рассказываем не только о том, что происходило на футбольных полях, но и о событиях, вызвавших широкий резонанс в мире и нашей стране.

Сами чемпионаты Европы мы разделили на блоки по десятилетиям. Первый был посвящен трем розыгрышам 60-х, второй — двум 70-х, третий — трем 80-х, четвертый — двум 90-х. Сегодня вспоминаем три ЧЕ из 2000-х — 2000, 2004 и 2008 годов.

Евро-2000: впервые в двух странах

Впервые в истории Евро финальный турнир был проведен в двух странах. Его приняли Бельгия и Голландия. Эти две команды автоматически попали в число участников финальной части, а остальные 14 сборных прошли через отборочный цикл. В нем участвовали 49 команд, 10 из которых представляли бывший СССР.

Были образованы девять отборочных групп, в пяти из которых сошлись по пять команд, а в четырех — по шесть. Напрямую в финальную стадию Евро попадали девять победителей групп и лучшая команда из тех, кто занял вторые места в группах. Оставшиеся восемь команд, занявших вторые места, провели между собой по два стыковых матча, чтобы разыграть четыре путевки на поездку в Бельгию и Голландию.

Победителями групп стали Италия, Норвегия, Германия, Франция, Швеция, Испания, Румыния, Югославия и Чехия. Лучшей второй командой цикла стала Португалия. Дания, Словения, Турция и Англия попали на Евро-2000 через стыковые матчи.

Сборная России выступала на отборочном этапе в группе 4. Она начинала турнир под руководством Анатолия Бышовца, а заканчивала его с Олегом Романцевым. Нашими соперниками по группе были Франция, Украина, Исландия, Армения и Андорра.

Осенью 1998 года сборная СССР провела три отборочных матча и все их проиграла! 5 сентября в Киеве — поражение 2:3. 10 октября с таким же счетом команда Бышовца проиграла в Москве чемпиону мира Франции. Четырьмя днями позже в Рейкьявике нас обыграла сборная Исландии: там случился знаменитый автогол Юрия Ковтуна.

А вот в 1999 году под руководством Олега Романцева сборная России выдала серию побед, которая сенсационно едва не вывела ее на Евро-2000. В Ереване была обыграна Армения со счетом 3:0, в Москве с крупным счетом 6:1 повержена Андорра. Затем состоялась историческая победа (3:2) в Париже. После этого в Москве были последовательно обыграны Исландия (1:0) и Армения (2:0).

И после победы (2:1) над Андоррой в гостях команде Романцева оставался решающий матч дома против сборной Украины: в случае победы в нем сборная России попадала на Евро-2000. По ходу встречи наши вели 1:0 в Лужниках после гола Валерия Карпина, но потом случилось то, что вы все помните: удар Андрея Шевченко и роковая ошибка Александра Филимонова. Ничья вывела в финальную стадию Украину, которая заняла второе место в группе.

9 октября 1999 года. Отборочный матч чемпионат Европы-2000. Россия — Украина — 1:1. Андрей Шевченко празднует тот самый гол, оставивший нашу сборную за бортом Евро. Фото Алексей Иванов, —

В отборочном цикле сборная России забила в общей сложности 22 гола. Они распределились следующим образом: Валерий Карпин — 6, Владимир Бесчастных и Виктор Онопко — по 4, Александр Панов — 2, Евгений Варламов, Игорь Яновский, Александр Мостовой, Егор Титов, Илья Цымбаларь и Дмитрий Аленичев — по 1.

Финальная часть Евро-2000 прошла с 13 июня по 2 июля. Ее приняли четыре голландских города (Амстердам, Роттердам, Эйндховен и Арнем) и четыре бельгийских (Брюссель, Брюгге, Льеж и Шарлеруа). Правило золотого гола действовало и на этот раз, как и в 1996 году, что в итоге дважды сыграло в пользу Франции, о чем ниже.

В группе А два первых места заняли Португалия и Румыния, опередившие Англию и Германию. Группу В выиграла Италия, а Турция заняла второе место, оставив не у дел Бельгию и Швецию. В группе С Испания и Югославия опередили Норвегию и Словению. Группу D выиграла Голландия, а Франция оказалась выше Чехии и Дании.

В четвертьфинале Португалия обыграла Турцию 2:0, а Италия с таким же счетом победила Румынию. Голландия разнесла Югославию (6:1), а Франция переиграла Испанию (2:1).

28 июня Франция в Брюсселе вырвала победу у Португалии (2:1) в дополнительное время за счет золотого гола Зинедина Зидана. 29 июня Италия и Голландия выдали в Амстердаме валидольный матч. Его главным героем стал голкипер итальянцев Франческо Тольдо, творивший настоящие чудеса как по ходу матча, так и в серии пенальти. В этой серии Италия победила — 3:1, а Франческо Тотти исполнил свой удар тем самым «черпачком», что когда-то запатентовал чех Антонин Паненка.

Финал состоялся 2 июля в Роттердаме. Италия благодаря голу Дельвеккио вела в счете до 90+4-й минуты, однако французы усилиями Вильтора смогли сравнять счет на самом флажке. Ну а в дополнительное время Трезеге забил золотой гол на 103-й минуте, который впервые в истории футбола сделал из действующих чемпионов мира еще и чемпионов Европы.

Лучшими снайперами турнира стали югослав Саво Милошевич и голландец Патрик Клайверт, забившие по пять голов. Зинедин Зидан признан лучшим игроком турнира, а Франческо Тольдо — лучшим вратарем.

Общее количество зрителей на турнире составило 1 122 833 человека, средняя посещаемость — 36 220. Полуфинал Голландия — Италия посетили 51 300 зрителей. Меньше всего зрителей пришло на матч Югославия — Словения — 16 478.

Финал

ФРАНЦИЯ 2

ИТАЛИЯ 1

Голы: Дельвеккио, 55 (0:1). Вильтор, 90+3 (1:1). Трезеге, 103 (2:1).

Франция: Бартез, Тюрам, Десайи, Блан, Лизаразу (Пирес, 86), Виейра, Дешам, Джоркаефф (Трезеге, 76), Зидан, Анри, Дюгарри (Вильтор, 58).

Италия: Тольдо, Пессотто, Каннаваро, Неста, Юлиано, Мальдини, Альбертини, Фьоре (Дель Пьеро, 53), Ди Бьяджо (Амброзини, 66), Тотти, Дельвеккио (Монтелла, 86).

Наказания: Ди Бьяджо, 31. Каннаваро, 42. Тюрам, 58. Тотти, 90 (предупреждения).

Судья: Фриск (Швеция).

2 июля. Роттердам. Стадион «Фейеноорд». 48 200 зрителей.

«Золотой мяч» — 2000: Фигу опередил Зидана

Обладателем трофея стал Луиш Фигу — 197 очков. Зинедин Зидан набрал 181 очко, Андрей Шевченко — 85.

«Золотая бутса» — 2000: приз уехал в «Сандерленд»

Англичанин Кевин Филиппс из «Сандерленда» набрал 60 очков и выиграл приз. 60 очков — это 30 голов в премьер-лиге, умноженные на коэффициент сложности 2, который УЕФА присвоил этому турниру.

Мир-2000: последний год XX века

1 января Греция официально вошла в Шенгенскую зону.

7 февраля Степан Месич стал президентом Хорватии.

16-20 февраля в Лейк-Плэсиде прошли Игры доброй воли.

17 февраля вышел Microsoft Windows 2000.

1 марта Хорхе Ибаньес вступил на пост президента Уругвая.

1 марта Тарья Халонен стала первым президентом-женщиной в истории Финляндии.

26 марта «Старик и море» Александра Петрова получил «Оскар» как лучший короткометражный фильм.

5 апреля премьер-министром Японии избран Есиро Мори.

12 мая Андраник Маргарян стал премьер-министром Армении.

1 июня в Ганновере открылась международная выставка «Экспо» — 2000, которая продлится до 31 декабря.

10 июня президент Сирии Хафез Асад умер от сердечного приступа. Спустя месяц его преемником стал сын Башар Асад.

2 июля президентом Мексики стал Висенте Фокс.

25 июля под Парижем разбился сверхзвуковой лайнер «Конкорд». Погибли 113 человек.

15 сентября открылись Олимпийские игры в Сиднее.

1 oктября состоялась торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Сиднее.

1 ноября Союзная Республика Югославия (ныне Сербия) принята в ООН.

7 ноября Джордж Буш-младший победил на президентских выборах в США.

31 декабря стал последним днем двадцатого века и второго тысячелетия.

Россия-2000: Путин получил абсолютное большинство голосов на выборах президента страны

8 января впервые Рождественская литургия совершилась в храме Христа Спасителя.

8 февраля взрыв газа в жилом дома Хабаровска унес жизни 13 человек.

26 марта на выборах Президента России абсолютное большинство голосов набрал Владимир Путин.

21 апреля Госдума ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.

7 мая состоялась инаугурация Президента России Владимира Путина.

17 мая премьер-министром России утвержден Михаил Касьянов.

12 июня главой администрации Чеченской Республики назначен Ахмат Кадыров.

21-23 июля Президент РФ Владимир Путин совершил визит в Китай.

8 августа в результате взрыва в подземном переходе к метро «Пушкинская» в Москве погибли 13 человек и более сотни получили ранения.

12 августа в Баренцевом море затонула подводная атомная лодка «Курск». Весь экипаж в составе 118 человек погиб. Эта трагедия стала крупнейшей в послевоенной истории морского флота нашей страны.

27 августа случился серьезный пожар на Останкинской башне в Москве.

1 сентября учрежден Государственный Совет, в который вошли главы всех субъектов РФ.

31 октября стартовал космический корабль «Союз ТМ-31» с первым экипажем МКС на борту.

30 декабря создатель и культовый ведущий «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов провел свой последний эфир этой игры.

2004 год. Россия — Испания — 0:1. Марат Измайлов против Карлеса Пуйоля. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Евро-2004:

Финальная стадия турнира прошла в Португалии с 12 июня по 4 июля. В ней приняли участие 16 команд. В отборочном же турнире были представлены 50 стран, чьи сборные разделились на 10 групп. Победители групп напрямую выходили в финальную стадию турнира, а занявшие вторые места проводили по два стыковых матча.

Победителями групп стали Франция, Дания, Чехия, Швеция, Германия, Греция, Англия, Болгария, Италия и Швейцария. В стыковых матчах Хорватия прошла Словению, Испания — Норвегию, а Голландия — Шотландию. Главным сюрпризом отборочного турнира стала сборная Латвии, которую возглавлял Александр Старков. В группе 4, которую выиграла Швеция, команда будущего тренера московского «Спартака» заняла второе место, опередив Польшу, Венгрию и Сан-Марино. В стыковых матчах Латвия оказалась сильнее Турции.

Соперниками сборной России, которая начала турнир под руководством Валерия Газзаева, стали Швейцария, Ирландия, Албания и Грузия. Осенью-2002 Россия обыграла Ирландию — 4:2 в Москве (7 сентября) и Албанию — 4:1 в Волгограде (16 октября). 12 октября в Тбилиси при счете 0:0 был остановлен и не доигран из-за поломки освещения матч Грузия — Россия.

Весной 2003 года сборная России потерпела два подряд унизительных поражения: 29 марта нашу сборную обыграла у себя дома Албания со счетом 3:1, а 30 апреля Грузия победила в Тбилиси Россию — 1:0 в перенесенном матче. 7 июня Газзаев провел свой последний официальный матч в качестве главного тренера сборной России: его команда сыграла 2:2 в Базеле со Швейцарией.

6 сентября в Дублине сборной руководил уже Георгий Ярцев. Матч с Ирландией закончился вничью 1:1. Четыре дня спустя Россия выиграла в Москве у Швейцарии со счетом 4:1. 11 октября наша сборная победила дома Грузию (3:1) и заняла второе место в группе вслед за Швейцарией

Нашим соперником по стыковым матчам стал Уэльс, который занял второе место в группе, где победила Италия. 15 ноября Россия и Уэльс сыграли 0:0 на стадионе «Локомотив» в Москве, а в ответном матче в Кардиффе в присутствии 73 000 зрителей Вадим Евсеев на 22-й минуте забил свой памятный гол. Так Россия попала на Евро-2004.

Радость Вадима Евсеева после гола Уэльсу. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В групповом турнире Россия забила 19 голов. Четыре из них на счету Дмитрия Булыкина, три забил Сергей Игнашевич, по два — Андрей Каряка, Александр Кержаков и Сергей Семак, по одному — Владимир Бесчастных, Виктор Онопко, Александр Мостовой, Егор Титов и Дмитрий Сычев. Ирландец Бабб помог автоголом.

В Португалии Россия попала в группу А вместе с хозяевами турнира, греками и испанцами. Россия проиграла Испании (0:1) и Португалии (0:2), а в своем последнем матче благодаря голам Дмитрия Булыкина и Дмитрия Кириченко победила Грецию, которая в итоге сенсационно выиграла турнир.

Помимо Португалии и Греции в четвертьфинал вышли Франция, Англия, Швеция, Дания, Чехия и Голландия. Португалия в серии пенальти победила Англию. Греция со счетом 1:0 обыграла Францию. Голландия в серии пенальти прошла Швецию, а Чехия выиграла у Дании (3:0).

30 июня в первом полуфинале, который состоялся в Лиссабоне, Португалия выиграла со счетом 2:1 у Голландии. На следующий день греки в Порту победили чехов (1:0).

4 июля Греция под руководством Отто Рехагеля сенсационно стала чемпионом Европы. Гол Харистеаса на 57-й минуте принес ей победу над хозяевами турнира португальцами.

Чех Милош Барош стал лучшим снайпером турнира с пятью голами. Лучшим игроком признан полузащитник сборной Греции Теодорос Загоракис. Лучшим вратарем стал его партнер по команде Антонис Никополидис. Самый быстрый гол на турнире забил Дмитрий Кириченко — на второй минуте матча с греками.

1 156 473 зрителя посетили матчи в Португалии. Средняя посещаемость — 37 306 человек. Самый посещаемый матч — финал (62 865). Меньше всего зрителей пришло на игру Италия — Болгария (16 002).

2004 год. Футболисты сборной России Дмитрий Сенников, Дмитрий Лоськов, Дмитрий Булыкин и Дмитрий Аленичев после проигрыша Португалии. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матчи России

Групповой турнир

Испания — Россия — 1:0 (Валерон, 60). Удаление: Смертин (Россия), 88.

Россия — Португалия — 0:2 (Манише, 7. Руй Кошта, 89). Удаление: Овчинников (Россия), 45.

Россия — Греция — 2:1 (Кириченко, 2. Булыкин, 17 — Вризас, 43).

Финал

ПОРТУГАЛИЯ 0

ГРЕЦИЯ 1

Гол: Харистеас, 57.

Португалия: Рикарду, Мигел (Паулу Феррейра, 43), Жорже Андраде, Рикарду Карвалью, Нуну Валенте, Манише, Коштинья (Руй Кошта, 60), Фигу, Деку, Криштиану Роналду, Паулета (Нуну Гомеш, 74).

Греция: Никополидис, Сейтаридис, Капсис, Деллас, Фиссас, Кацуранис, Харистеас, Загоракис, Басинас, Яннакопулос (Венетидис, 76), Вризас (Пападопулос, 81).

Наказания: Коштинья, 12. Басинас, 45+3. Сейтаридис, 63. Фиссас, 67. Пападопулос, 85. Нуну Валенте, 90+3 (предупреждения).

Судья: Мерк (Германия).

4 июля. Лиссабон. Стадион «Да Луш». 62 865 зрителей.

«Золотой мяч» — 2004: лучший — Шевченко

Его получил форвард «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко — 175 очков. В этот год он стал чемпионом Италии и лучшим бомбардиром серии А. Португалец Деку занял второе место в опросе France Football — 139 очков. Бразилец Роналдинью заработал 133 очка и стал третьим.

«Золотая бутса» — 2004: больше всех забил Анри

Ее выиграл француз Тьерри Анри из лондонского «Арсенала», набравший 60 очков (30 голов умножены на коэффициент сложности 2).

Мир-2004: Gmail и Facebook

4 января марсоход «Спирит» успешно добрался на Марс.

12 января из Саутгемптона вышел в свой первый круиз крупнейший в мире морской лайнер Queen Mary 2.

4 февраля начала своя работу знаменитая социальная сеть Facebook.

14 февраля скончался знаменитый итальянский велогонщик Марко Пантани.

29 февраля фильм «Властелин колец: Возвращение короля» получил 11 «Оскаров», повторив рекорд фильма «Титаник».

4 марта ФИФА отметила свое столетие.

11 марта произошла серия терактов на железной дороге в Мадриде. Погиб 191 человек, более тысячи получили ранения.

29 марта Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения стали членами НАТО.

1 апреля открылась почта gmail от Google.

1 мая Польша, Словения, Венгрия, Мальта, Кипр, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Словакия вошли в состав Европейского союза.

9-13 июня в 25 странах Европейского союза прошли выборы в Европарламент.

1 июля в возрасте 80 лет в Лос-Анджелесе скончался знаменитый американский актер Марлон Брандо.

25 июля американский велогонщик Лэнс Армстронг выиграл «Тур де Франс» в шестой раз подряд.

13-29 августа прошли Олимпийские игры в Афинах.

8 октября в Афганистане состоялись первые после свержения режима талибов президентские выборы. Победу одержал Хамил Казай.

2 ноября Джордж Буш-младший вновь выиграл президентские выборы в США.

11 ноября в возрасте 75 лет умер палестинский лидер Ясир Арафат.

7 декабря после трехлетней реконструкции в Милане вновь открылся легендарный оперный театр «Ла Скала».

14 декабря открыт самый высокий на тот момент транспортный мост в мире — виадук Мийо во Франции.

26 декабря в Индийском океане у берегов Юго-Восточной Азии произошло подводное землетрясение, вызвавшее самое страшное цунами в современной истории. По разным оценкам погибло от 230 до 300 тысяч человек.

Россия-2004: Беслан

6 февраля в московском метро произошел теракт, в результате которого погибли 42 человека, а свыше 250 получили ранения.

14 февраля произошло обрушение купола в московском аквапарке «Трансвааль». Погибли 28 человек, более 100 получили ранения.

24 февраля отправлено в отставку правительство Михаила Касьянова.

5 марта новым председателем правительства назначен Михаил Фрадков.

14 марта на выборах Президента России победил Владимир Путин.

7 мая Владимир Путин повторно вступил в должность Президента РФ.

9 мая в результате теракта на стадионе в Грозном погиб президент Чечни Ахмат Кадыров.

11 мая на телеканале ТНТ стартовало многолетнее телешоу «Дом-2», занесенное в Книгу рекордов Гиннесса.

5 июня Анастасия Мыскина первой из российских теннисисток выиграла турнир «Большого шлема», им стал Открытый чемпионат Франции.

3 июля 17-летняя Мария Шарапова стала первой россиянкой, которая выиграла Уимблдонский турнир.

21 августа во время второй чеченской войны произошла атака 400 боевиков на Грозный.

24 августа две террористки-смертницы практически одновременно подорвали два разных самолета, летевших внутренними рейсами. В общей сложности погибло около 100 человек.

31 августа у метро «Рижская» в Москве взорвалась террористка. Погибли 10 человек.

1 сентября случилась страшная для всей России трагедия: боевики захватили школу в Беслане.

3 сентября состоялся штурм школы № 1 в Беслане, захваченной террористами. По итогам невероятной трагедии, растянувшейся на три дня, погибли 333 человека, 186 из которых — дети и подростки в возрасте от 1 года до 17 лет.

14 октября стартовал космический корабль «Союз ТМА-5». Экипаж составили два россиянина и один американец.

16 ноября Мария Шарапова выиграла WTA Tour Championships, победив в финале, как и на Уимблдоне, Серену Уильямс.

2008 год. Россия — Голландия — 3:1. Радость Романа Павлюченко после забитого гола. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Евро-2008: бронза России

Второй раз в истории турнира его финальная стадия прошла в двух странах — на этот раз в Австрии и Швейцарии. Чемпионат, который прошел с 7 по 29 июня, принимали восемь городов. Австрию представляли Вена, Клагенфурт, Зальцбург и Инсбрук. Швейцарские города — Цюрих, Базель, Берн и Женева.

Отборочный формат несколько изменился по сравнению с предыдущим турниром. Стыковые матчи между командами, занявшими вторые места в своих группах, были отменены. Путевку на Евро-2008 напрямую получали по две лучшие команды из каждой группы. Были сформированы шесть групп по семь команд в каждой и одна группа из восьми команд. Впервые в отборочном турнире выступила сборная Казахстана.

Помимо сборных Австрии и Швейцарии в финальной стадии Евро приняли участие Польша, Португалия, Италия, Франция, Греция, Турция, Чехия, Германия, Хорватия, Испания, Швеция, Румыния и Голландия. В этой компании оказалась и Россия, для которой Евро-2008 стал пока самым успешным в истории.

Между тем наша сборная под руководством Гуса Хиддинка была в полушаге от того, чтобы не попасть на этот турнир. Как мы помним, после домашнего поражения от Израиля нам было недостаточно самим обыграть Андорру. Нужно было, чтобы уже вышедшая на Евро Хорватия параллельно обыграла рвущуюся туда Англию, причем в гостях! Хорваты повели в Англии 2:0, завершив с таким счетом первый тайм, а счастью наших болельщиков и игроков, мучившихся в это время с Андоррой, не было предела. Однако к 65-й минуте англичане сравняли счет, и мы опять оказались на грани провала. Однако Младен Петрич на 77-й минуте дальним ударом принес России уплывавшую к англичанам путевку на Евро-2008.

Из 18 голов, которые сборная России забила в отборочном турнире, пять пришлись на долю Александра Кержакова. По три мяча забили Андрей Аршавин (его удалили в матче с Андоррой, из-за чего он пропустил первые два матча России на Евро-2008) и Дмитрий Сычев. По два гола забили Владимир Быстров и герой домашнего матча против Англии Роман Павлюченко. По одному разу отличились Павел Погребняк, Василий Березуцкий и Динияр Билялетдинов.

На финальной стадии Евро-2008 Россия попала в группу D. В Инсбруке команда Хиддинка для начала без шансов проиграла Испании со счетом 1:4 (единственный гол у нас забил Павлюченко). Зато в Зальцбурге гол Константина Зырянова принес России победу над Грецией. К заключительной групповой игре вернулся в состав отбывший дисквалификацию Аршавин, и он забил второй гол России в ворота Швеции (открыл счет Павлюченко). Так команда Хиддинка вышла в четвертьфинал, где ей предстояло сыграть с Голландией.

2008 год. Россия — Испания — 0:3. Андрей Аршавин после поражения от Испании. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Другие четвертьфинальные пары составили Португалия и Германия, Хорватия и Турция, Испания и Италия. При этом только Германия и Португалия обошлись без дополнительного времени и серии пенальти: немцы победили 3:2 в основное время.

Хорваты и турки обменялись голами в дополнительное время. Правило золотого гола уже не действовало, так что гол Класнича на 119-й минуте игру не остановил, а турки отыгрались на 120+2-й минуте, после чего пришлось бить пенальти. Турки оказались удачливее, а принесший им победу пенальти не реализовал в составе хорватов тот самый Петрич, который помог России попасть на этот турнир.

Испания и действующий чемпион мира Италия добрались до серии пенальти со счетом 0:0. Промахи Де Росси и Ди Натале стали фатальными для Италии, а бившие первыми испанцы реализовали четыре пенальти из пяти. Решающим оказался удар Фабрегаса.

Матч Голландия — Россия, который состоялся 21 июня в Базеле, наверняка еще стоит перед глазами у многих из вас, поэтому ограничимся лишь сухими фактами. Ван Нистелрой и Павлюченко обменялись голами в основное время, а во втором дополнительном тайме Дмитрий Торбинский и Аршавин принесли команде Хиддинка историческую победу над подопечными Марко ван Бастена.

На этом эмоциональный запал и запас чудес у нашей сборной иссяк, и она вновь крупно проиграла Испании, как и на старте турнира. 26 июня испанцы победили Россию в Вене — на этот раз не 4:1, а 3:0. В другом полуфинале днем ранее Германия в упорном поединке на 90-й минуте забила решающий гол в ворота Турции — 3:2.

Финал состоялся 29 июня в Вене. Единственный гол в матче Испания — Германия на 33-й минуте забил форвард Фернандо Торрес. Великолепная Испания выиграла Евро-2008, а через два года стала и чемпионом мира.

Испанец Давид Вилья стал лучшим бомбардиром турнира с четырьмя голами. Хави выбрали лучшим игроком Евро-2008. 1 140 902 человек — общее количество зрителей на матчах. 36 803 человека — средняя посещаемость.

Матчи России

Групповой турнир

Испания — Россия — 4:1 (Вилья, 20, 44, 75. Фабрегас, 90+1 — Павлюченко, 86).

Греция — Россия — 0:1 (Зырянов, 33).

Россия — Швеция — 2:0 (Павлюченко, 24. Аршавин, 50).

1/4 финала

Голландия — Россия — 1:3 (ван Нистелрой, 86 — Павлюченко, 56. Торбинский, 112. Аршавин, 116).

1/2 финала

Россия — Испания — 0:3 (Хави, 50. Гуиса, 73. Д.Сильва, 82).

Финал

ГЕРМАНИЯ 0

ИСПАНИЯ 1

Гол: Ф.Торрес, 33.

Германия: Леманн, А.Фридрих, Мертезакер, Метцельдер, Лам (Янсен, 46), Фрингс, Хитцльшпергер (Кураньи, 58), Швайнштайгер, Баллак, Подольски, Клозе (Гомес, 79).

Испания: Касильяс, Серхио Рамос, Марчена, Пуйоль, Капдевила, Сенна, Иньеста, Хави, Фабрегас (Хаби Алонсо, 63), Д.Силва (Касорла, 66), Ф.Торрес (Гуиса, 78).

Наказания: Баллак, 43. Касильяс, 43. Ф.Торрес, 74. Кураньи, 88 (предупреждения).

Судья: Розетти (Италия).

29 июня. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель». 51 428 зрителей.

«Золотой мяч» — 2008: первый — Криштиану, шестой — Аршавин

Этот трофей достался Криштиану Роналду. Набрав 446 очков, португалец намного опередил аргентинца Лео Месси (281 очко) и испанца Фернандо Торреса (179 очков). Россиянин Андрей Аршавин занял шестое место в опросе, набрав 64 очка.

«Золотая бутса» — 2008: и этот приз забрал португалец

Криштиану Роналду победил с 62 очками (31 гол, умноженный на коэффициент 2).

Мир-2008: «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА

1 января Мальта и Кипр ввели в обиход евро.

1 января Словения на полгода стала председателем Евросоюза.

1 января Германия, Франция и Португалия ввели запрет на курение в общественных местах.

17 января в Рейкьявике в возрасте 64 лет скончался гениальный шахматист Бобби Фишер, чемпион мира 1972 года.

3 февраля Борис Тадич переизбран президентом Сербии.

19 февраля легендарный Фидель Кастро подал в отставку с постов главы Госсовета и главнокомандующего армией Кубы.

24 февраля Рауль Кастро занял посты, оставленные братом Фиделем.

30 марта девять новых стран Шенгенской зоны отменили визы и пограничный контроль в аэропортах внутри Шенгена. Это Венгрия, Словения, Словакия, Польша, Чехия, Мальта, Латвия, Литва, Эстония.

1 мая Борис Джонсон избран мэром Лондона.

4 мая в Мадриде баскетбольный ЦСКА выиграл Евролигу.

8 мая Сильвио Берлускони стал премьер-министром Италии.

10 мая в Италии активизировался крупнейший вулкан в Европе — Этна.

14 мая в Манчестере питерский «Зенит» выиграл Кубок УЕФА.

24 мая на конкурсе «Евровидение» в Белграде победил Дима Билан.

1 июня в Париже в возрасте 71 года скончался великий французский кутюрье Ив Сен-Лоран.

14 июня в испанской Сарагосе открылась международная выставка «Экспо» — 2008, которая продлилась до 14 сентября.

1 июля Франция приняла на себя временное председательство в Евросоюзе.

11 июля в 22 странах мира начаты продажи айфонов 3G.

8-24 августа в Пекине прошли Олимпийские игры.

29 августа в Монако питерский «Зенит» выиграл Суперкубок УЕФА.

19 сентября произошла авария на Большом андронном коллайдере, который расположен недалеко от Женевы.

4 ноября Барак Обама победил на президентских выборах в США.

1 декабря произошло самое сильное за 20 лет наводнение в Венеции.

12 декабря Швейцария примкнула к Шенгенской зоне в части отмены пограничного контроля внутри этого пространства.

13 декабря в ЮАР на конкурсе красоты «Мисс мира» победила россиянка Ксения Сухинова.

Россия-2008: Медведев стал Президентом РФ

17 января Россия и Израиль подписали соглашение о безвизовом сообщении между двумя странами.

16 февраля Воронежу присвоено звание «Город воинской славы».

2 марта на выборах Президента РФ победил Дмитрий Медведев.

8 марта с рабочим визитом в Москве побывала канцлер Германии Ангела Меркель.

15 апреля Владимир Путин избран председателем партии «Единая Россия».

7 мая прошла инаугурация Дмитрия Медведева.

6-8 июня состоялся Петербургский международный экономический форум.

3 июля Президент России принял прошение об отставке губернатора Чукотки Романа Абрамовича.

26 августа Президент России подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

11 октября в Пензе открыт первый в России памятник великому русскому историку Василию Ключевскому.

5 ноября вышло послание Президента РФ Федеральному собранию.

5 декабря в Москве в возрасте 79 лет скончался Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.