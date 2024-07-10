Такую Испанию остановит только фарт или гений. У Франции не оказалось ни того, ни другого

Тактический обзор полуфинала Евро.

Парадоксально, но вчерашний полуфинал стал худшим матчем сборной Испании на Евро-2024 по доминированию и атакующим показателям. Команда Луиса де ла Фуэнте нанесла лишь 6 ударов (у Франции — 9), только дважды попала в створ (3 у французов), набрала 0,74 xG (1,01 у соперника) и совершила всего 12 касаний в штрафной (против 33 у оппонента). Еще более парадоксален тот факт, что, несмотря на эти показатели, испанцы смотрелись убедительнее «Трехцветных». Разберемся, как так вышло.

Французы использовали уязвимость испанцев

Испания сильно провела большую часть матча, но стартовые 10 минут остались за Францией. Так совпало, что этот отрезок стал единственной десятиминуткой, на которой французы контролировали мяч дольше, чем соперник.

Испания оборонялась в структуре 4-4-2 — Ольмо и Мората впереди, а Ямаль и Уильямс опускались на позиции крайних полузащитников. Испанцы выстраивались средним блоком, не настаивая на высоком прессинге. Это позволило французам местами слишком комфортно разыгрывать мяч на половине поля соперника.

Эта пассивность стоила испанцам пропущенного гола. Рабьо увел Руиса и освободил полуфланг для Дембеле. Усман продвинулся вперед, и только Родри обозначил давление на француза, но не вступал в отбор. Отсутствие риска объяснимо: на Родри в этом эпизоде висела вся опорная зона, так как Руиса увели на фланг, а Ольмо находился на одной линии с Моратой. В итоге у Дембеле было время на четыре касания и выверенный перевод на Мбаппе на границу штрафной.

Килиан остался один на один с Хесусом Навасом. Ветеран в целом грамотно попятился назад в ожидании подстраховки, но Ямаль подоспел только в момент, когда Мбаппе уже сделал подачу на Коло Муани. Так французы забили свой первый и последний мяч с игры на этом Евро.

Рабьо поплатился за свои слова

Пропустив, испанцы моментально переключились в режим тотального контроля. 70% владения и мощнейший контрпрессинг — французы остались практически без мяча. Пару быстрых выходов организовать получилось, Мбаппе бил дважды, но удары заблокировали — сначала Начо, а затем стенка со штрафного.

Голы испанцев пришли через неразбериху Франции в центре поля. Адриен Рабьо с первых минут приглядывал за Ольмо, а Канте выдергивался для опеки Родри. Из-за этого в самом начале встречи убойный момент получил Фабиан Руис, которого не опекал никто. Кроме этого, Рабьо приходилось постоянно поглядывать на фланг, где атаковал Ямаль и подключался Хесус Навас — Мбаппе мало отрабатывал сзади, поэтому Адриен регулярно помогал Тео Эрнандесу.

Перед первым голом испанцы продвинули мяч через Ольмо. Рабьо находился неподалеку, но отвлекся на фланг Ямаля — Наваса и пропустил момент передачи на Дани. Похоже, что Адриен мысленно уже решил, что Испания продолжит атаку через фланг, и сделал пару шагов в ту сторону. Еще раз отметим: Рабьо прекрасно понимал, что Мбаппе маловероятно вернется в оборону, поэтому так разрывался между обороной фланга и центра.

Тшуамени и Упамекано руками показывали на свободного Ольмо, но было уже поздно. Дани принял мяч и развернулся, Рабьо не успел его накрыть. Однако обострить у испанца не получилось, мяч отскочил к Ямалю. Ламин оказался один на один против Рабьо, но за спиной у француза было много партнеров. Это не помогло: 16-летний вингер раскачал опытного оппонента и закинул шедевр в девятку.

Тинейджер наказал Рабьо за слова перед матчем. Француз заявил, что его сборная постарается вывести Ямаля из зоны комфорта. Получилось наоборот: Адриен весь матч разрывался и в итоге был заменен, а Ламин стал героем встречи.

Испания заставила французов играть в догонялки

Ольмо забил второй мяч Испании на 25-й минуте. У Франции было больше часа, чтобы отыграться. Но вернемся к факту из начала разбора: с 10-й минуты французы забыли, что такое контроль мяча на длительном промежутке времени. Пока обороняли счет, это было допустимо, но большую часть матча у команды Дешама просто не получалось перехватить инициативу.

Однако даже в таком рисунке французов мог спасти фарт и гений. Сначала испанцы устроили суматоху в штрафной, в результате которой Эрнандес пробил без сопротивления, но промахнулся. А затем Мбаппе выиграл рывок у Начо, вышел на ударную позицию и зарядил в небеса. Забей французы с одного из этих моментов, и ничья в основное время выглядела бы справедливой.

На деле испанцы лишили соперника финального штурма и уверенно держали мяч на чужой половине поля. Франции оставалось лишь играть в догонялки.

Мбаппе после матча назвал свое выступление на Евро «провальным». Здравая оценка, олицетворяющая и причину вылета Франции. К сожалению, на турнире Килиан запомнился околофутбольным вещами: от комментариев на тему парламентских выборов до жалоб на физическую форму и дискомфорт от ношения маски.

Еще сильнее по сборной Франции ударила плохая форма Гризманна — обладателя рекордной серии матчей за команду. С 2017 по 2024 год Антуан отыграл в 84 играх сборной подряд, а на Евро попал под критику Дешама и вчера появился лишь на 28 минут.