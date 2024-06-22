Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:45

Французы показали, что умеют играть без Мбаппе. Ноль голов — результат невезения

Франция не выиграла ни одного из последних семи матчей без Мбаппе в старте
Дмитрий Матвеев
Генеральный директор «Мой Автопрокат»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе на скамейке запасных в матче сборных Франции и Нидерландов.
Фото Global Look Press
Встреча получилась очень достойной и яркой, особенно в тактическом плане

Нейтральные болельщики назовут матч скучным. Наверное, они не видели схватку англичан с сербами. На самом деле встреча получилась очень достойной и яркой. Ей не хватило самого главного — голов.

Францию и Нидерланды друг с другом снова свела судьба — команды вместе проходили квалификацию на турнир и на Евро попали в одну и ту же группу. Те два матча голландцы хотели бы поскорее забыть: они дважды проиграли. 0:4 и 1:2 — тогда оборону Нидерландов уничтожал Мбаппе.

Нидерланды&nbsp;&mdash; Франция (0:0). Антуан Гризманн упускает момент. Франция не похожа на главного фаворита Евро. Без Мбаппе это стало еще очевиднее

От матча мы ждали интересной задумки французов в отсутствие своей главной звезды, а от Нидерландов — достойный матч против главного фаворита Евро. Со своей задачей справились и те и другие.

Дешам поступил консервативно и вместо замены Мбаппе на другого атакующего игрока выпустил Орельена Тшуамени (в полузащиту, конечно, а не на острие атаки). Расстановка слегка изменилась: на бумаге схема выглядела как 4-2-3-1, но по ходу игры стало понятно, что это гибридная схема между 4-3-3 и 4-4-2. Гризманн, который номинально располагался на левом фланге, действовал очень высоко. Помогал ему Адриен Рабьо — футболист в сборной достаточно часто действует слева, а не в центре поля. Так вышло и в этот раз — Рабьо хорошо знаком с этой позицией и отыграл отлично.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
Дидье Дешам.
Фото Global Look Press

Нидерланды тоже удивили: на правом фланге появилось сразу два правых защитника — Фримпонг и Дюмфрис. Хави Симонс стал действовать в центре поля и управлял атакующей игрой. В остальном — практически без изменений.

У французов в отсутствие Мбаппе лидером всех атак стал Гризманн. Казалось, что все завязано на нем — каждый игрок в белой футболке жуть как старался отдать, покатить на Антуана так, чтобы тому оставалось только подставить ногу. Гризманн и сам старался бить из разных позиций, но либо спасал Вербрюгген, либо Вербрюггена от забитого мяча спасал сам Гризманн. Момент французов перед пустыми воротами вообще должен войти в подборку самых нелепых моментов Евро.

Сборная Франции атакует ворота Нидерландов в&nbsp;матче групповой стадии Евро-2024. Франция не умеет побеждать без Мбаппе. Команда Дешама пока выглядит не лучше Англии

Секрет этой игры на Гризманна может быть прост — у Антуана сейчас 44 гола за сборную, а следующий должен стать юбилейным. Только голландцы сделали все, чтобы испортить звезде «Атлетико» праздник. Гризманн и сам его себе подпортил — в паре эпизодов надо было просто хорошо приложиться по мячу, промахнуться там было просто невозможно.

Голландцы отдали инициативу и мяч сопернику, но время от времени бегали в контратаки и не позволяли французам расслабляться. Был отличный момент в самом начале матча с ударом Фримпонга, затем здорово бил Гакпо в нижний угол — Меньяну пришлось постараться, чтобы вытащить этот мяч.

Незасчитанный гол сборной Нидерландов.
Незасчитанный гол сборной Нидерландов.
Фото Reuters

Но самый важный момент случился, конечно, уже во втором тайме. Депай не разобрался в штрафной, мяч отобрали, но он отскочил четко на ногу Хави Симонсу — тот отправил его в нижний угол ворот Меньяна. Только ВАР решили, что Дюмфрис, находящийся в этот момент в офсайде, сильно мешал вратарю. После матча голландцы стали жаловаться, что голкипер никак бы не достал этот удар, поэтому гол нужно было засчитывать.

Автор гола Хави Симонс после этого эпизода покинул поле — в этот момент у него было такое жалобное лицо, что было просто больно смотреть. Неудивительно — у молодого парня отобрали один из самых радостных моментов в жизни. Вместо Симонса вышел Веерман — тут Куман уже словно согласился на ничью, выпуская более оборонительного футболиста.

Полузащитник сборной Польши Никола Залевски. Польша вылетела, Украина спаслась, Франция и Нидерланды поспорят за первое место в группе. Расклады Евро

В конце матча тренеры продолжили тренд на игру с классическими девятками — на поле появились Оливье Жиру и Ваут Вегхорст. Понятно зачем — игра стала более вертикальной, свежие и высокие нападающие должны были цепляться за лонгболы. Только вот Вегхорста мы почти не увидели (помним, как он мощно вошел в игру в матче с поляками), а Жиру отметился только парой скидок на партнеров.

Результат, конечно, разочаровывает — это первая безголевая ничья на чемпионате Европы за пять десятков матчей. Но эту игру язык не поворачивается назвать скучной и неинтересной — команды старались, придумывали интересные ходы, но всех подвели Гризманн и ВАР.

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
22
20
Читайте также
Клюшка Гретцки была продана на аукционе за рекордную сумму
«ПСЖ» имеет задолженность по зарплате перед Мбаппе в размере 100 миллионов евро
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Русское дерби в Саудовской Аравии, где точно будет нокаут и уважение. Прогноз поединка Сергей Павлович – Александр Волков турнире UFC
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Грузия — Чехия: Кварацхелия выйдет в старте на матч Евро-2024
Грузия — Чехия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Мейра считает, что Роналду забьет шесть мячей на чемпионате Европы
Вратарь Лунин отреагировал на непопадание в состав сборной Украины на матч со Словакией
Кукурелья признался, что доволен игрок сборной Испании против Италии
Дешам оценил игру Гризманна в матчах Франции на Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спаллетти отдается своей работе, но команда не готова к победе на Евро». Что думают в Италии о выступлении сборной

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости