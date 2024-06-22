Франция не выиграла ни одного из последних семи матчей без Мбаппе в старте

Встреча получилась очень достойной и яркой, особенно в тактическом плане

Нейтральные болельщики назовут матч скучным. Наверное, они не видели схватку англичан с сербами. На самом деле встреча получилась очень достойной и яркой. Ей не хватило самого главного — голов.

Францию и Нидерланды друг с другом снова свела судьба — команды вместе проходили квалификацию на турнир и на Евро попали в одну и ту же группу. Те два матча голландцы хотели бы поскорее забыть: они дважды проиграли. 0:4 и 1:2 — тогда оборону Нидерландов уничтожал Мбаппе.

От матча мы ждали интересной задумки французов в отсутствие своей главной звезды, а от Нидерландов — достойный матч против главного фаворита Евро. Со своей задачей справились и те и другие.

Дешам поступил консервативно и вместо замены Мбаппе на другого атакующего игрока выпустил Орельена Тшуамени (в полузащиту, конечно, а не на острие атаки). Расстановка слегка изменилась: на бумаге схема выглядела как 4-2-3-1, но по ходу игры стало понятно, что это гибридная схема между 4-3-3 и 4-4-2. Гризманн, который номинально располагался на левом фланге, действовал очень высоко. Помогал ему Адриен Рабьо — футболист в сборной достаточно часто действует слева, а не в центре поля. Так вышло и в этот раз — Рабьо хорошо знаком с этой позицией и отыграл отлично.

Дидье Дешам. Фото Global Look Press

Нидерланды тоже удивили: на правом фланге появилось сразу два правых защитника — Фримпонг и Дюмфрис. Хави Симонс стал действовать в центре поля и управлял атакующей игрой. В остальном — практически без изменений.

У французов в отсутствие Мбаппе лидером всех атак стал Гризманн. Казалось, что все завязано на нем — каждый игрок в белой футболке жуть как старался отдать, покатить на Антуана так, чтобы тому оставалось только подставить ногу. Гризманн и сам старался бить из разных позиций, но либо спасал Вербрюгген, либо Вербрюггена от забитого мяча спасал сам Гризманн. Момент французов перед пустыми воротами вообще должен войти в подборку самых нелепых моментов Евро.

Секрет этой игры на Гризманна может быть прост — у Антуана сейчас 44 гола за сборную, а следующий должен стать юбилейным. Только голландцы сделали все, чтобы испортить звезде «Атлетико» праздник. Гризманн и сам его себе подпортил — в паре эпизодов надо было просто хорошо приложиться по мячу, промахнуться там было просто невозможно.

Голландцы отдали инициативу и мяч сопернику, но время от времени бегали в контратаки и не позволяли французам расслабляться. Был отличный момент в самом начале матча с ударом Фримпонга, затем здорово бил Гакпо в нижний угол — Меньяну пришлось постараться, чтобы вытащить этот мяч.

Незасчитанный гол сборной Нидерландов. Фото Reuters

Но самый важный момент случился, конечно, уже во втором тайме. Депай не разобрался в штрафной, мяч отобрали, но он отскочил четко на ногу Хави Симонсу — тот отправил его в нижний угол ворот Меньяна. Только ВАР решили, что Дюмфрис, находящийся в этот момент в офсайде, сильно мешал вратарю. После матча голландцы стали жаловаться, что голкипер никак бы не достал этот удар, поэтому гол нужно было засчитывать.

Автор гола Хави Симонс после этого эпизода покинул поле — в этот момент у него было такое жалобное лицо, что было просто больно смотреть. Неудивительно — у молодого парня отобрали один из самых радостных моментов в жизни. Вместо Симонса вышел Веерман — тут Куман уже словно согласился на ничью, выпуская более оборонительного футболиста.

В конце матча тренеры продолжили тренд на игру с классическими девятками — на поле появились Оливье Жиру и Ваут Вегхорст. Понятно зачем — игра стала более вертикальной, свежие и высокие нападающие должны были цепляться за лонгболы. Только вот Вегхорста мы почти не увидели (помним, как он мощно вошел в игру в матче с поляками), а Жиру отметился только парой скидок на партнеров.

Результат, конечно, разочаровывает — это первая безголевая ничья на чемпионате Европы за пять десятков матчей. Но эту игру язык не поворачивается назвать скучной и неинтересной — команды старались, придумывали интересные ходы, но всех подвели Гризманн и ВАР.