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Франция не похожа на главного фаворита Евро. Без Мбаппе это стало еще очевиднее

Франция и Нидерланды не забили голов в матче Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Нидерланды — Франция (0:0). Антуан Гризманн упускает момент.
Фото Reuters
Первая безголевая ничья чемпионата Европы.
Чемпионат Европы. Группа D
21 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Нидерланды
0:0
Франция

Сыграет ли Мбаппе? А если да, то в какой маске? Это два самых популярных вопроса применительно к сборной Франции в преддверии второго тура. С маской в итоге получилось банально. Никакой черепашки-ниндзя, о чем мечтали болельщики, и никакой уникальности в духе вратарских хоккейных шлемов. На тренировке Килиан щеголял в стильной амуниции цветов французского флага с золотым петушком, который является символом сборной, а также выписанными оригинальным шрифтом инициалами. Однако незадолго до стартового свистка капитан трехцветных показал снимок самого обычного — однотонного, как того требуют правила — защитного аксессуара.

Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов) и&nbsp;Антуан Гризманн (сборная Франции). Нидерланды и Франция сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча Евро-2024

Только в стартовом протоколе фамилия Мбаппе отсутствовала, что наверняка вызвало в Нидерландах вздох облегчения. Поклонники «оранжевых» не забыли, что творил новичок «Реала» в отборочном турнире, приговорив голландцев двумя голевыми дублями и результативной передачей (4:0, 2:1). Интересно, кстати — не под Мбаппе ли была выбрана схема, в которой на правом фланге играли номинальные защитники Дюмфрис и Фримпонг? Во второй встрече в квалификации что-то подобное Роналд Куман уже использовал (с Дюмфрисом вышел Гертрайда), но такие связки выбирались и на менее статусных оппонентов вроде Греции.

Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

И как раз справа пришел первый в матче голевой момент, когда Меньяну удалось кончиками пальцев перевести мяч на угловой после атаки Фримпонга. Слева у Нидерландов тоже все было неплохо. Гакпо в сборной всегда играет вдохновенно, и его смещения в центр напрягали то вратаря, то блокировавших удары защитников. В первом тайме на фоне вице-чемпионов мира команда Кумана смотрелась как минимум не хуже, а местами даже лучше.

У Франции же никто не мог сделать разницу. Ни Гризманн, который промахнулся после классного паса Канте из центра штрафной и не подстроился под мяч перед воротами после обострения Рабьо; ни выстреливший над верхним углом Тюрам. Франция — в отличие от «ПСЖ» во второй части сезона — просто не училась играть без Мбаппе. Такое, конечно, случалось, но получалось так себе. В шести последних матчах без капитана — 4 ничьих и 2 поражения.

А хотелось бы выиграть, закрыв все вопросы. Да и примета во Франции есть, согласно которой две стартовые победы — гарантия финала. Именно так начинались для трехцветных победные турниры в 1984-м и 2000-м, а также серебряное домашнее первенство-2016. Только игра шла так, что неизбежными казались итоговые 0:0. Этот счет не встречался на Евро с британского дерби Англии и Шотландии на прошлом турнире — дальше серия игр с забитыми мячами достигла рекордной в истории отметки в 50 матчей.

К продлению этой тенденции во втором тайме поначалу ближе была Франция, которая забрала контроль. У нее и подходы были (один из них завершился опасным ударом Тшуамени головой над перекладиной), и убойные моменты. Умница Канте мог бить сам, но покатил к площади ворот Гризманну. Обычно Антуан кладет такие с закрытыми глазами, а тут — толком не попал по мячу. Объяснить, как такое возможно, вряд ли сможет даже сам Антуан, который теперь в сборной самых невезучих игроков Евро-2024 должен составить в атаке тандем с бельгийцем Лукаку.

Нидерланды&nbsp;&mdash; Франция: судьи отменили гол Симонса. Нидерланды — Франция: судьи лишили «Оранжевых» гола

Впрочем, у «оранжевых» было не меньше оснований сетовать на судьбу. Тем более, Чави Симонс все же отправил мяч в сетку. Только судейская бригада сразу отменила взятие ворот, а довольно долго разбиравший эпизод ВАР подтвердил вердикт и признал активным офсайд мешавшего вратарю Дюмфриса. Что до результата, то стратегически он устроил всех, кроме потерявшей шансы выйти из группы Польши. С точки зрения эмоций, они скорее в пользу Нидерландов, которые остановили неудобного соперника и показали себя конкурентоспособной командой. Франция же пока совсем не напоминает главного фаворита Евро. Что с Мбаппе в составе, что без него. Один автогол соперника за 180 минут — это никуда не годится.

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Хави Симонс
Чемпионат Европы по футболу
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