Польша вылетела, Украина спаслась, Франция и Нидерланды поспорят за первое место в группе. Расклады Евро

Разбираем турнирную ситуацию в группах D и Е на чемпионате Европы.

Состоялись очередные матчи Евро-2024. В группе Е Украина взяла верх над Словакией (2:1), в группе D Австрия победила Польшу (3:1), а матч между Нидерландами и Францией завершился вничью (0:0).

Напомним, что в случае равенства очков у двух и более команд применяются следующие критерии:

— количество очков в очных встречах;

— разница мячей в очных встречах;

— количество голов в очных встречах;

— общая разница мячей;

— общее количество голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);

— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров

В плей-офф выходят две первые команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

Поляки потеряли даже теоретические шансы на продолжение борьбы. Матч с Францией не будет иметь для них турнирного значения — даже в случае победы и одновременного поражения Австрии они будут ниже ее по результатам очной встречи.

Возможно, отсутствие мотивации у Польши окажется на руку сборной Франции. В случае побед французов и голландцев в последнем туре придется считать разницу голов. И матч с Польшей вполне подходит для того, чтобы ее улучшить. Формально лидеры группы еще не обеспечили себе место в 1/8 финала — но с 4 очками малореально не выйти в плей-офф с третьего места.

Австрийцы же в матче с Нидерландами будут настроены на победу — тогда они окажутся выше голландцев и займут минимум второе место. Есть шансы даже на первую строчку — при условии, что поляки отнимут очки у французов. При этом и поражение необязательно лишит Австрию плей-офф — вероятно, они попадут в топ-4 среди команд, занявших третьи места. Главное — не проиграть крупно голландцам.

Несмотря на победу, Украина может сегодня снова опуститься на четвертую строчку, если Бельгия победит Румынию. При таком раскладе у всех сборных будет три очка — а у украинцев худшая разница мячей из-за разгромного поражения в первом туре.

Теоретически при победе Бельгии над Румынией с разницей в шесть и более голов нынешние лидеры группы опустятся на последнее место. Но шансы на это невелики.

В последнем туре Украину в случае завтрашнего поражения Румынии может не устроить даже ничья с Бельгией: если румыны и словаки тоже разделят очки, у всех команд будет по четыре балла — и украинцы останутся на последнем месте (если не произойдет вышеописанный разгром румын). А вот победа может вывести команду Сергея Реброва на первую позицию, если Словакия не проиграет Румынии.