Что нужно России в матче с Данией, чтобы попасть в плей-офф? Все расклады Евро для команды Черчесова

Разбираемся в турнирном положении.

После матча Финляндия — Россия (0:1) положение в группе В чемпионата Европы стало таким:

Бельгия — 3 очка (1 матч), разность мячей 3-0;

Россия — 3 (2), 1-3;

Финляндия — 3 (2), 1-1;

Дания — 0 (1), 0-1.

Оставшиеся матчи в группе:

17 июня — Дания — Бельгия

21 июня — Россия — Дания, Финляндия — Бельгия

Напомним регламент. На Евро из группы выходят не только две команды из каждого квартета, но также и четыре лучшие сборные из числа занявших третье место. Они будут ранжироваться по количеству очков, а далее — разности мячей и числу голов.

Победа

При победе над Данией Россия практически наверняка займет одно из двух мест в группе. Единственный альтернативный расклад — если Бельгия обыграет Данию (очень вероятно), но проиграет Финляндии (нереально). Тогда три сборные наберут по 6 очков, и они будут ранжироваться по разности мячей внутри их «подгруппы» из трех команд (следующие критерии — число голов внутри подгруппы и разность мячей в группе в целом).

С учетом поражения 0:3 от Бельгии в первом туре россияне окажутся только на третьем месте. Правда, с 6 очками наша сборная наверняка выйдет в плей-офф с третьей позиции.

Для примера: в 2016 году из группы не вышли занявшие третьи позиции Турция и Албания — у них было по 3 очка и разность голов «минус два». Выше них оказались Словакия и Ирландия (по 4 очка) и Португалия и Северная Ирландия (по 3 очка и разность «ноль»).

Ничья

1. Вероятно, Россию устроит 21 июня и ничья. Если Дания не победит Бельгию, то при ничейном результате со скандинавами в последнем туре наша сборная может выпасть из топ-2 только в случае той же невероятной победы Финляндии над Бельгией.

2. А вот если Дания обыграет Бельгию, то расклады будут хуже. В случае, если в последнем туре Бельгия или Финляндия добьются победы (не так важно, кто), то у России и Дании будет по 4 очка, но датчане окажутся выше за счет лучшей разности мячей. Тогда наши футболисты займут третье место.

3. Если же бельгийцы и финны сыграют вничью, то все сборные наберут по 4 очка — и с отрицательными «минус 2» по голам команда Черчесова и вовсе станет четвертой.

Напомним, что 4 очка — отличный результат для третьего места, вероятность, что в пяти группах команда с третьей позиции наберет столько баллов или больше, очень мала.

Поражение

А вот при поражении шансы на выход в плей-офф не очень высоки.

1. Во-первых, при неудаче в матче с Данией и если Бельгия не обыграет Финляндию, то при любом раскладе встречи Дания — Бельгия Россия окажется на последнем месте в группе.

2. Во-вторых, если Бельгия обыграет Финляндию, а еще победит Данию, то три сборные (Россия, Дания, Финляндия) наберут по 3 очка. Если россияне уступят датчанам в два гола или более, то мы уступим двум сборным по разности мячей внутри матчей «подгруппы». Если в один гол, но матч закончится 1:2, 2:3 или крупнее, то мы все-таки обгоним финнов по числу голов внутри «подгруппы» и станет как минимум третьими. Если со счетом 0:1, то все будет зависеть от того, с каким счетом финны и датчане проиграют Бельгии. Если не в три мяча, как россияне, то мы останемся на четвертом месте.

3. Третий расклад: Бельгия обыграет Финляндию, но не победит Данию. Тогда россияне займет третье место.

Насколько велики шансы выйти в плей-офф с третьей позицию с 3 очками — пока непонятно. Надо надеяться либо на большое число ничьих в других группах (чтобы третьи места там набирали по 2 очка), либо на плохую разность у этих сборных. Наша в случае поражения от Дании будет не лучше «минус трех».