ВАР снова лишил Лукаку гола! Но его пас открыл Бельгии путь к победе над Румынией

Третий тур в группе Е станет определяющим.

В первом туре обе команды удивили. Румыния — со знаком «плюс». От нее в принципе не ждали победы над украинцами, а вышел сенсационный разгром (3:0). Бельгия же разочаровала, получив от Словакии первое поражение при Доменико Тедеско. И, естественно, бывший тренер «Спартака» устроил работу над ошибками.

Наполовину сменившаяся оборона «красных дьяволов» — не какая-то революция, а возвращение к базовым настройкам, так как после травм восстановились Теат и Фертонген, который в 37 лет стал самым возрастным бельгийцем в истории Евро.

Две другие перестановки были призваны повысить эффективность нападения и сработали довольно быстро. Доку, который в прошлом туре авантюрной обводкой привез гол в свои ворота, вернулся на привычный левый фланг (формально Троссара заменил Лукебакио), а в центре поля творческую составляющую должен был добавить Тилеманс. В итоге вингер «Манчестер Сити» отдал предголевую передачу, а полузащитник «Астон Виллы» отправил мяч в угол. Дальние удары Тилеманса идеально вписываются в тенденции этого чемпионата Европы, а еще его гол на 73-й секунде оказался самым быстрым для Бельгии на крупных турнирах.

В роли же ассистента выступил Лукаку, который еще и сыграл важную роль в начальной стадии атаки. А вот с завершением у Ромелу по-прежнему не складывалось. Очередной голевой момент был упущен, когда лучший снайпер в истории сборной в районе площади ворот развернул одного защитника, однако другой — Банку — успел на подстраховку и принял удар на себя. В других эпизодах — с участием Доку и Лукебакио — выручал Ницэ. И, пожалуй, его фамилия в первом тайме звучала чаще остальных румынских игроков.

Ромелу Лукаку (сборная Бельгии) и Мариус Марин (сборная Румынии). Фото Reuters

Хотя дебют, несмотря на пропущенный гол, получился бодрым. В традициях семьи Йордэнеску, ведь нынешний главный тренер Румынии Эдвард — сын легендарного Ангела Йордэнеску, одного из лучших игроков в истории сборной, который в качестве ассистента входил в штаб Эмериха Енея в завоевавшей Кубок чемпионов «Стяуа», а в роли главного тренера привел Румынию к высшему достижению в ее истории — четвертьфиналу ЧМ-1994. Там Йордэнеску-старший тренировал другую легенду — Георге Хаджи. Сейчас в сборной сына играет младший Хаджи — Янис.

Его выпустили спасать игру, в которой у румын практически не было моментов. Удар Дрэгушина головой на первых минутах (спас Кастельс) да сорванный Фертонгеном выход один на один — вот и все угрозы. Даже лидер и герой первого тура Станчу бил не в створ, а куда-то на трибуны. И уже в концовке мяч с линии пришлось выносить опять же Фертонгену. А интрига жила по двум причинам — сейвам Ницэ и катастрофическому невезению Лукаку.

Когда его гол после великолепного паса Де Брейне отменили из-за офсайда (туда залез кончик бутсы), стало уже не смешно. Судьи оставили Лукаку без забитого гола в третий раз на этом турнире и в четвертый — с учетом прошлого Евро. То есть, за этот чемпионат у Ромелу отняли больше мячей, чем забили лучшие бомбардиры (по 2), а за всю историю турнира ВАР отменил 14 взятий ворот. Четвертая часть — персональные страдания Лукаку.

Впрочем, для Бельгии все закончилось хорошо. Голкипер Кастельс выступил в роли ассистента, а штатный плеймейкер Де Брейне отправил мяч в сетку. «Красные дьяволы», кстати, последними на турнире убрали ноль в графе «забитые мячи». А от данного показателя в этой группе будет зависеть многое — у всех команд сейчас равное количество очков, и все расклады окончательно запутались.