Это похоже на проклятие.

Матч Бельгии с Румынией запустил новый поток шуток и мемов про нападающего Ромелу Лукаку. В очередной раз на чемпионате Европы-2024 судьи не засчитали забитый мяч 31-летнего футболиста. Третий случай с Лукаку на турнире в Германии! Во второй раз на Евро-2024 он угодил в офсайд.

На 64-й минуте матча группы Е форвард сборной Бельгии в районе центра поля получил пас от полузащитника Кевина Де Брейне, ворвался в штрафную площадь соперника и отправил мяч в левый нижний угол ворот. Счет на табло стал 2:0, однако радость Лукаку от гола продлилась недолго.

Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк отменил взятие ворот сборной Румынии после подсказки ВАР. Оказалось, что в момент паса от Де Брейне какие-то сантиметры колена и стопы нападающего находились в офсайде. Положение вне игры получилось совсем крохотным. Вы его видите?

Положение вне игры у Ромелу Лукаку в матче с Румынией. Фото Кадр трансляции Okko

Может показаться, что Лукаку кто-то проклял, иначе как объяснить то, что судьи отменили уже три забитых мяча на Евро-2024?

17 июня во Франкфурте-на-Майне Бельгия потерпела поражение от Словакии (0:1). Победный гол в матче забил форвард Иван Шранц, а его визави из команды главного тренера Доменико Тедеско отличился дважды, но оба раза взятия ворот были отменены.

В первом случае на 56-й минуте встречи Лукаку переправил мяч в пустые ворота соперников после скидки полузащитника Амаду Онана. Видеоассистенты главного арбитра матча Халила Мелера обнаружили офсайд у футболиста «Челси» и не засчитали его гол.

Во второй раз гол Лукаку был отменен в концовке игры. На 86-й минуте матча лучший бомбардир в истории сборной Бельгии замкнул передачу с левого фланга от нападающего Лои Опенда. Судья Мелер отменил гол, потому что игрок «Лейпцига» подыграл себе рукой во время атаки.

«Ромелу умеет забивать голы, но сегодня ему очень не повезло, — говорил Тедеско после поражения от Словакии. — Он морально силен и справится с этим. Что касается пропущенного гола, то ошибки случаются с каждым. Мы проанализируем это вместе и обсудим с игроками, но я не стану никого обвинять. После этого поражения нам нужно держаться вместе».

Два отмененных гола Лукаку в матче против Словакии стоили команде Тедеско набранных очков. В поединке с Румынией похожего сценария не случилось. Бельгийцы одержали победу со счетом 2:0 усилиями хавбека Юри Тилеманса и капитана команды Кевина Де Брейне.

Впереди у Бельгии и Лукаку важнейший матч против сборной Украины в Штутгарте. На кону стоит путевка в плей-офф Евро-2024. Получится ли у Ромелу снять проклятие? Станет известно 26 июня.