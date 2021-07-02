В пятницу город на Неве принял последний матч чемпионата Европы. Подводим итог организации турнира в России.

Город-спаситель

Изначально Санкт-Петербург должен был принять всего четыре матча чемпионата Европы — три на групповом этапе и один четвертьфинал. Но за два месяца до старта турнира Дублин отказался от проведения игр — якобы Ирландия не разрешила пускать болельщиков на стадион. Впрочем, сборная этой страны не вышла на Евро, и наверняка это повлияло на директиву властей.

Петербург пришел на выручку УЕФА — все три ирландских матча группового этапа отправились в Россию. В итоге «Газпром Арена» приняла сразу семь игр — больше будет только у лондонского «Уэмбли» после финала (восемь).

Санкт-Петербург. Финские болельщики на матче Финляндия — Бельгия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стабильная заполняемость

В Россию можно было свободно заехать иностранным болельщикам по Fan-ID, но далеко не все страны рекомендовали своим гражданам путешествовать к нам. Поэтому зарубежных фанатов в Петербурге было заметно меньше, чем на чемпионате мира.

Максимальная заполняемость на невском стадионе весь чемпионат держалась на уровне 50 процентов. Хотя перед турниром была небольшая вероятность, что в плей-офф она подтянется. Но в России и в Петербурге в последние недели возросло число коронавирусных больных, так что вместимость оставили прежней.

На групповом этапе Петербург стал вторым по количеству болельщиков городом Евро, уступив только Будапешту (там фанатов пускали без ограничений). Самым посещаемым стал матч между сборными России и Бельгии — 26 264 зрителя.

Санкт-Петербург. Бельгия — Россия. Георгий Джикия и Ромело Лукаку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пострадавший газон

Еще одним поводом для беспокойства был газон «Газпром Арены». Весь сезон на нем играл «Зенит», и перед стартом чемпионата Европы его не перестилали.

По ходу группового этапа полю стадиона на Крестовском пришлось выдержать солидную нагрузку — матчи проходили через день. Из-за этого все предыгровые тренировки команды были вынуждены проводить на «Петровском» или на своих базах — газон банально берегли.

После турнира поле должны обновить, причем решено это было давно. Газон действительно требует ремонта или замены — внутри площадей ворот и на отдельных участках заметны проплешины. Работы по обновлению газона начнутся уже в ближайшие дни — и именно поэтому «Зенит» проведет первые две встречи нового сезона премьер-лиги на выезде.

Санкт-Петербург. Во время матча Финляндия — Бельгия на поле выбежала болельщица. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Болельщики на поле

Несмотря на ограничения, многие болельщики из других стран приехали в Петербург. Конечно, это не тот колорит, что был три года назад, но отдельные персонажи расцветили антураж вокруг стадиона. Например, африканский болельщик сборной России из Краснодара по имени Зомо, который раскрашивал себя в цвета нашего флага.

На игре сборных Швейцарии и Испании были замечены два известных болельщика. Один из них — 72-летний барабанщик Маноло, который посетил десять чемпионатов мира. Другой — швейцарец Лука, ставший знаменитым после матча 1/8 финала с Францией. Его контрастная реакция на исходе основного времени взорвала ту трансляцию.

Из негативного — болельщики на поле. Во время финала чемпионата мира на газон «Лужников» выбегали посторонние люди, но тогда был забитый под завязку стадион. На Евро стюарды не углядели за зрителями сразу дважды — по ходу матча между Бельгией и Финляндией на поле оказалась девушка, а в пятницу после гола Шакири в ворота испанцев на газон выбежал мужчина.

«Газпром Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Следующий шаг — финал Лиги чемпионов

В целом организацию Евро-2020 можно признать успешной. Как и на чемпионате мира. Правда, вряд ли все болельщики разделят это мнение — есть те, кого не пускали на стадион по Fan-ID без объяснения причин. И это может стать проблемой для них, ведь паспорт болельщика наверняка рано или поздно введут и на матчах российской премьер-лиги.

А оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге не заканчивает работу. Уже в новом сезоне он начнет подготовку к финалу Лиги чемпионов, который запланирован на 28 мая 2022 года.