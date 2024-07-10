Нидерландам не стоит доводить до серии пенальти.

21 июня 2002 года, четвертьфинал чемпионата мира: Англия — Бразилия. Роналдиньо с 40 метров выкрутил дугу со штрафного и закинул мяч за спину Дэвиду Симэну. Гол стал победным и не пустил англичан в третий в истории полуфинал ЧМ.

«Роналдиньо повезло, — уверял Дэвид. — Меня до сих пор спрашивают: «Он хотел исполнить штрафной именно так?» Но это не имеет значения. Мяч летел 40 метров, так что это в любом случае ошибка вратаря».

Та игра стала для Симэна одной из последних за сборную, после нее он всего дважды вышел в отборе на Евро. А закончил просто феерично, пропустив «сухой лист» во встрече с Северной Македонией. Уход и так был близок — в 38 лет по-другому никак. Но две чудовищные ошибки точно подсократили футбольную жизнь и наследие Дэвида.

В течение следующих двух десятков лет в Англии не нашлось голкипера, который бы стал основным и стабильно отыграл больше трех крупных турниров подряд. Ближе всех подбирался Джо Харт — в 2010-х он ездил в роли первого номера на два Евро и один чемпионат мира. Но его закат получился таким же стремительным, каким был взлет, поэтому заключительный большой матч за национальную команду случился в 29 лет.

В промежутке между Симэном и Хартом пробовали Пола Робинсона и Дэвида Джеймса. Первый даже может похвастаться неплохой статистикой — два пропущенных за пять матчей чемпионата мира-2006. Впоследствии и его сгубили ошибки, наложившиеся на изначально средний уровень игры. Джеймс же просто состарился: на ЧМ-2010, где он провел три матча, кипер поехал почти в 40 лет.

А потом появился Джордан Пикфорд. За последние шесть лет он провел за сборную Англии больше матчей на крупных турнирах, чем все вратари после Симэна, вместе взятые. За 14 лет! Полуфинал против Нидерландов станет его 25-й игрой на Евро и ЧМ. К его началу Пикфорд пропускает в среднем 0,7 гола за 90 минут.

При этом к Джордану никогда не относились серьезно. Подумаешь, какой-то забавный тип из «Эвертона», очередной прохожий в английских воротах... Только этот прохожий все никак не пройдет мимо. Он продолжает играть и набивать по-настоящему царскую статистику. Пикфорд занимает второе место в истории чемпионатов Европы по проценту отраженных ударов среди тех, кто выходил на поле хотя бы десять раз — 85% (лучше только Касильяс — 87%).

И все-таки оснований для скептического отношения к Пикфорду предостаточно. Знаете, есть такие игроки, которые поразительно меняются в сборной? Это тот самый случай. Таким же был, например, Гильермо Очоа, зажигавший за Мексику на нескольких чемпионатах мира. В клубной карьере громкое достижение всего одно — он первым в истории футбола пропустил тысячу голов. Но в национальной команде об этом вообще не вспоминают.

Джордан ни разу в жизни не достигал отметки хотя бы в 75% сейвов за сезон АПЛ и всегда пускает в среднем больше гола за матч. Но и здесь парадокс — в клубе Пикфорда очень любят. Недавно вратаря в третий раз подряд признали MVP сезона, а всего таких наград у него четыре. На выходе складывается немного сумбурная и при этом вполне понятная картина.

Не выдающийся, но стабильный и по-английски харизматичный вратарь, который достойно, а местами здорово проводит чемпионаты мира и Европы. Вы помните хотя бы одну серьезную ошибку за сборную? Вряд ли. А страсть, извергающаяся из него после пойманного в матче со Словакией мяча, подкупает. И Саутгейт явно доверяет Джордану. Ставит, даже если «Золотую перчатку» забрал Поуп, а в «Арсенале» сверкает Рамсдэйл — именно такой расклад был перед Катаром в 2022-м.

Фото Reuters

Футбольная Англия — заложница собственных комплексов. Какое по счету у нее золотое поколение? Далеко не первое. А важная победа лишь одна, ей в этом году исполнилось 58 лет. Football is coming home — звучит пафосно, но с каждым годом эту фразу все меньше воспринимают всерьез. Одни слова — и никакого результата.

В столь непростой обстановке, сложившейся за годы, необходимо разрушать некоторые зажимы. Джордан Пикфорд это делает. В конце концов, именно он наладил отношения сборной с сериями пенальти, которые в какой-то момент превратились в еще один кошмар.

С 1990 по 2012 год англичане проиграли шесть серий из семи, а вратари взяли всего два удара из 36. Для сравнения, Пикфорд выиграл три из четырех, отбив пять из 21. Безусловно, стиль команды Саутгейта не предполагает безостановочного расстрела ворот Джордана, но если мяч до них добирается — можно не волноваться. Что залететь не должно, не залетит. А если снова придется бить с точки после 120-й минуты, кипер и там минимум один потащит. Разве этого мало?

Увидеть, как Джордан попытается вывести Англию в финал Евро-2024, можно сегодня в 22:00.