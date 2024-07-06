Англия реализовала все 11-метровые и вышла в полуфинал Евро.

В субботу, 6 июля, сборная Англии с большим трудом обыграла Швейцарию в четвертьфинале Евро-2024. Основное время завершилось вничью 1:1 — на 75-й минуте счет открыл форвард альпийской сборной Бриль Эмболо, а на 80-й забил полузащитник британцев Букайо Сака. Овертайм обошелся без голов, а в серии пенальти сильнее оказалась Англия — 5:3. Единственный промах совершил защитник швейцарцев Мануэль Аканджи — голкипер Джордан Пикфорд отразил мяч.

Англия блестяще провела серию 11-метровых. Ее игроки били первыми и ни разу не ошиблись. Более того, вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер только однажды угадал направление мяча, но удар Айвана Тоуни оказался максимально точным и сильным. Коул Палмер, Джуд Беллингем, Букайо Сака и Трент-Александр-Арнольд разводили вратаря и мяч в противоположные стороны.

Для сборной Англии победа конкретно в серии пенальти означает очень многое, потому что долгие годы эта часть футбольного матча была своеобразным криптонитом для «трех львов»: с 1996 по 2018 год британская команда уступила в пяти сериях 11-метровых подряд на крупных турнирах. Это «проклятие» было снято только на чемпионате мира в России, когда Англия обыграла Колумбию в 1/8 финала (счет пенальти — 5:4).

Однако на чемпионатах Европы серия 11-метровых оставалась больной темой для британцев. До этой субботы они выиграли только одну — в четвертьфинале Евро-1996 с Испанией (4:2). Затем Англия уступила Германии на том же турнире, Португалии на Евро-2004, Италии на Евро-2012 и той же Италии в финале Евро-2020. Таким образом, британцы впервые за 28 лет одержали победу по пенальти на континентальном турнире. Оговоримся, что в 2019 году Англия обыграла в серии 11-метровых ту же Швейцарию в матче за третье место в финальной части Лиги наций (6:5).

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Сразу после матча об эмоциональной победе высказался лучший игрок встречи Букайо Сака. Он промахнулся в финале Евро-2020, но забил сейчас: «Это был особенный момент. Все знают, что произошло в последний раз, когда мы участвовали в серии пенальти на Евро. Я верил, что смогу вернуться после этого. Сегодня я воспользовался шансом и счастлив».

Одним из героев серии стал и голкипер — Пикфорд отразил один мяч, но в других случаях угадывал направление удара. Как выяснилось после игры, на бутылку вратаря была налеплена шпаргалка с именами 18 футболистов сборной Швейцарии и направлением прыжка. К примеру, напротив фамилии Аканджи было написано «прыгай влево». Пикфорд так и сделал — и совершил решающий сейв.

Полуфинальный матч с участием сборной Англии состоится 10 июля в Дортмунде. Ее соперником станет победитель пары Нидерланды — Турция.