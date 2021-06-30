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Зинченко выложил пост в честь выхода Украины в 1/4 финала Евро, Смолов отреагировал

08:46
Александр Зинченко. Фото Instagram
Александр Зинченко. Фото Instagram
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Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко выложил у себя в Instagram публикацию, посвященную победе украинцев над Швецией (2:1 доп.вр.) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Зинченко опубликовал два эмодзи сердец в цветах украинского флага и поддержал получившего травму в матче Артема Беседина.

«Артем, мы с тобой!» — написал Зинченко.

В комментариях футболиста поздравил нападающий «Локомотива» Федор Смолов.

«Когда выиграл допы на Ancient (карта в игре CS:GO — прим. «СЭ»)» — написал Смолов.

Комментарий Федора Смолова в Instagram Александра Зинченко. Фото Instagram
Комментарий Федора Смолова в Instagram Александра Зинченко. Фото Instagram

В 1/4 финала Евро-2020 Украина сыграет со сборной Англии. Встреча состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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