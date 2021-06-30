Зинченко выложил пост в честь выхода Украины в 1/4 финала Евро, Смолов отреагировал
08:46
Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко выложил у себя в Instagram публикацию, посвященную победе украинцев над Швецией (2:1 доп.вр.) в матче 1/8 финала Евро-2020.
Зинченко опубликовал два эмодзи сердец в цветах украинского флага и поддержал получившего травму в матче Артема Беседина.
«Артем, мы с тобой!» — написал Зинченко.
В комментариях футболиста поздравил нападающий «Локомотива» Федор Смолов.
«Когда выиграл допы на Ancient (карта в игре CS:GO — прим. «СЭ»)» — написал Смолов.
Комментарий Федора Смолова в Instagram Александра Зинченко. Фото Instagram
В 1/4 финала Евро-2020 Украина сыграет со сборной Англии. Встреча состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).
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