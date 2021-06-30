Райс: «Многие списывали Англию со счетов еще на групповом этапе, и мы хотели доказать, что эти люди ошибаются»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился впечатлениями от победы в матче 1/8 финала Евро-2020 против Германии (2:0).

«Многие списывали нас со счетов еще на групповом этапе, и мы хотели доказать, что эти люди ошибаются. При полных трибунах у всех появился такой огонь в глазах, что удалось выбить сборную Германии и пройти мимо нее в следующий раунд. Рахим Стерлинг, регулярно забивая, доказывает, что многие ошибаются на его счет. Кейн просто создан для великих матчей: он забил мяч, который поставил точку.

Не хотим забегать вперед, но, в любом случае, в субботу в Риме снова будет грандиозная игра. На сегодняшний день все на нашей стороне: болельщики, мы сами, фортуна. Верим в возможность успеха, особенно учитывая проведение решающих матчей на «Уэмбли», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии в 1/4 финала встретится с Украиной, которая обыграла Швецию (2:1 д.в.). Матч пройдет 3 июля в Риме и начнется в 22:00 мск.