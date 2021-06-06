Журова считает, что Россия может предъявить претензии к УЕФА за форму сборной Украины на Евро

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» оценила новую форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы-2020. На футболке изображен силуэт Крымского полуострова, а также политические лозунги.

«Есть процедура согласования спортивной формы перед международными соревнованиями. Если этой процедуры не было, то вопросы к украинской федерации. Если процедура была, значит УЕФА не увидела каких-то нарушений и вопросы уже к ним. Дизайн формы всегда согласовывается перед крупными международными соревнованиями — это обычная практика. Вообще это же политическая демонстрация. Нет требования, чтобы карта страны была на футболке. Всегда форма делается простой. Весь дизайн формы был сделан специально для своих политических целей. Мы можем предъявить претензию к международной федерации за согласование, а не к Украине», — сказала Журова «СЭ».

Журова также считает, что российская сторона может подать жалобу, если для этого есть юридические основания.

«Политика в спорте? Вы же понимаете, что они не сами это делают. Это политика Евросоюза и США. Видимо, предложили — а их услышали. Думаю, российская сторона может подать жалобу, если на это есть все юридические основания. Украина ведь и не считала по-другому, для нее Крым — украинский. Для Евросоюза так же. Мы можем только говорить о том, что используется международная площадка для своих политических целей. Так быть не должно! Спорт должен быть нейтральным, даже если есть конфликт», — добавила Журова.

Сборная Украины на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.

(Артем Бухаев)