Евсеев заявил, что травма Кудряшова перед Евро не станет трагедией для сборной России

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев заявил, что травма Федора Кудряшова перед чемпионатом Европы не станет трагедией для национальной команды.

«Станет ли это трагедией для сборной? А другого слова нет? В составе есть и другие футболисты. Опять же, проверка Баринова в центре обороны в некоторой степени пошла на руку. Если кто-то получит травму, он готов помочь. Плюс не забывайте об Игоре Дивееве. Да и Романа Евгеньева, ранее отцепленного от сборной, теперь могут внести в заявку вместо Кудряшова. Но все равно левоногий защитник играет большую роль, хотя эту зону может закрыть Джикия. Вспомните, что происходило перед чемпионатом мира. Стоял шум и гам. Но тренерский штаб все понимал и отрабатывал определенные схемы и связи. Тогда пришлось даже возвращать в сборную Сергея Игнашевича. Вот и сейчас идет обкатка состава. Для того контрольные матчи и нужны, чтобы понять, на кого рассчитывать на Евро», — приводит RT слова Евсеева.

Эксперт отметил, что не считает линию обороны проблемной у российской команды.

«Кто поставил такой ярлык? Пропускаем в каждом матче? На мой взгляд, провальным в данном отношении стало только противостояние с Сербией в конце прошлого года, когда россияне испытывали определенные проблемы. Главное, что мы выигрываем, а не оставляем свои ворота в неприкосновенности», — добавил Евсеев.

Федор Кудряшов получил травму перед товарищеским матчем с Болгарией (1:0). 5 июня сообщалось, что 34-летний футболист пропустит чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На Евро сборная России сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.