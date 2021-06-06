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Евсеев заявил, что травма Кудряшова перед Евро не станет трагедией для сборной России

6 июня 2021, 17:11
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Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев заявил, что травма Федора Кудряшова перед чемпионатом Европы не станет трагедией для национальной команды.

«Станет ли это трагедией для сборной? А другого слова нет? В составе есть и другие футболисты. Опять же, проверка Баринова в центре обороны в некоторой степени пошла на руку. Если кто-то получит травму, он готов помочь. Плюс не забывайте об Игоре Дивееве. Да и Романа Евгеньева, ранее отцепленного от сборной, теперь могут внести в заявку вместо Кудряшова. Но все равно левоногий защитник играет большую роль, хотя эту зону может закрыть Джикия. Вспомните, что происходило перед чемпионатом мира. Стоял шум и гам. Но тренерский штаб все понимал и отрабатывал определенные схемы и связи. Тогда пришлось даже возвращать в сборную Сергея Игнашевича. Вот и сейчас идет обкатка состава. Для того контрольные матчи и нужны, чтобы понять, на кого рассчитывать на Евро», — приводит RT слова Евсеева.

Эксперт отметил, что не считает линию обороны проблемной у российской команды.

«Кто поставил такой ярлык? Пропускаем в каждом матче? На мой взгляд, провальным в данном отношении стало только противостояние с Сербией в конце прошлого года, когда россияне испытывали определенные проблемы. Главное, что мы выигрываем, а не оставляем свои ворота в неприкосновенности», — добавил Евсеев.

Федор Кудряшов получил травму перед товарищеским матчем с Болгарией (1:0). 5 июня сообщалось, что 34-летний футболист пропустит чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На Евро сборная России сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/870032-evseev-sbornaya-problemy-oborona

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры