Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление французского издание Le Monde с требованием лишить Санкт-Петербург права проведения матчей Евро-2020.

«Уже даже не смешно. У них главная цель — придумать что-нибудь, зацепиться. Наоборот, нам дали дополнительные матчи. Мы их проведем на высшем уровне. Ничем французы эти слова не мотивируют. Сказали и забыли. Сотрясают воздух, а караван будет идти дальше. Сейчас постоянно будут эти высказывания, не надо на них реагировать», — сказала Журова «СЭ».

Вчера, 31 мая, французское издание Le Monde опубликовало материал, в котором требует лишить Санкт-Петербург права проведения матчей чемпионата Европы по футболу по политическим мотивам.

(Владимир Пушкарев)