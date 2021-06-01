Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление французского издания Le Monde с требованием лишить Санкт-Петербург права проведения матчей Евро-2020.

«Обращать внимание на это нет никакого смысла. Мелкие, жалкие тараканы пытаются спровоцировать конфликт, чтобы мы как-то отреагировали. Как можно относиться к поведению шпаны? Шпана не представляет официальных интересов страны. Если французским болельщикам сказать, что они могут не поехать на чемпионат Европы из-за какого-то издания, то эти самые болельщики разберутся с этим СМИ. Леваки всегда были, есть и будут. Они всегда в меньшинстве. Зачем слушать тех, кто находится под сидением?», — сказал Милонов «СЭ».

Вчера, 31 мая, французское издание Le Monde опубликовало материал, в котором требует лишить Санкт-Петербург права проведения матчей чемпионата Европы по футболу по политическим мотивам.

(Артем Бухаев)