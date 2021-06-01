Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Мартинес сообщил, что де Брейне не потребуется операция

11:05
Кевин де Брейне. Фото AFP
Кевин де Брейне. Фото AFP
Теги:

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о том, как чувствует себя полузащитник Кевин де Брейне.

«Операция ему не нужна. Хирургическое вмешательство ставило под риск его участие в чемпионате Европы. В ближайшую неделю мы должны получить более ясную картину о его состоянии», — цитирует Мартинеса Sky Sports.

Ранее стало известно, что 29-летний бельгиец может не успеть восстановиться к групповому этапу Евро-2020. Бельгия — соперник России по группе Евро-2020. Команды сыграют друг с другом 12 июня в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Казахстан упустил исторический шанс на плей-офф. Теперь вся надежда — на поражение Канады
К чему снится бывший парень по соннику: толкование снов
СМИ сообщили о смерти 20-летнего рэпера Lil Loaded
Диетолог назвала самую полезную ягоду

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд