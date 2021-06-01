Мартинес сообщил, что де Брейне не потребуется операция
11:05
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о том, как чувствует себя полузащитник Кевин де Брейне.
«Операция ему не нужна. Хирургическое вмешательство ставило под риск его участие в чемпионате Европы. В ближайшую неделю мы должны получить более ясную картину о его состоянии», — цитирует Мартинеса Sky Sports.
Ранее стало известно, что 29-летний бельгиец может не успеть восстановиться к групповому этапу Евро-2020. Бельгия — соперник России по группе Евро-2020. Команды сыграют друг с другом 12 июня в Санкт-Петербурге.
Дополнительная информация:
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю