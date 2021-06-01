Мартинес сообщил, что де Брейне не потребуется операция

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о том, как чувствует себя полузащитник Кевин де Брейне.

«Операция ему не нужна. Хирургическое вмешательство ставило под риск его участие в чемпионате Европы. В ближайшую неделю мы должны получить более ясную картину о его состоянии», — цитирует Мартинеса Sky Sports.