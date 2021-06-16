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Жирков приехал на матч сборной России с Финляндией

15:43
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Защитник Юрий Жирков приехал на стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге перед матчем группы B с Финляндией.

Жирков получил травму мышц бедра во время первого матча на Евро-2020 против Бельгии (0:3). 15 июня футболист покинул расположение сборной России. Он будет проходить реабилитацию в одной из московских клиник.

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в 16:00 по московскому времени.

Финляндия — Россия

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи