Жирков приехал на матч сборной России с Финляндией
15:43
Защитник Юрий Жирков приехал на стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге перед матчем группы B с Финляндией.
Жирков получил травму мышц бедра во время первого матча на Евро-2020 против Бельгии (0:3). 15 июня футболист покинул расположение сборной России. Он будет проходить реабилитацию в одной из московских клиник.
Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в 16:00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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