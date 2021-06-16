Жирков приехал на матч сборной России с Финляндией

Защитник Юрий Жирков приехал на стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге перед матчем группы B с Финляндией.

Жирков получил травму мышц бедра во время первого матча на Евро-2020 против Бельгии (0:3). 15 июня футболист покинул расположение сборной России. Он будет проходить реабилитацию в одной из московских клиник.

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в 16:00 по московскому времени.