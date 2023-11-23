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Жеребьевка стыковых матчей Евро-2024: Уэльс сыграет с Финляндией, Израиль — с Исландией, Украина — с Боснией

Стали известны пары стыковых матчей за выход на Евро-2024
Ана Горшкова
Корреспондент
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Евро-2024.
Фото Reuters

В четверг, 23 ноября, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024.

По итогам жеребьевки стало известно, что сборная Уэльса сыграет с Финляндией, Израиль встретится с Исландией, а Босния — с Украиной.

Все пары плей-офф стыковых матчей Евро-2024:

Лига А: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия.
Победитель второй пары станет хозяином финала.

Лига В: Израиль — Исландия, Босния — Украина.
Победитель второй пары станет хозяином финала.

Лига С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.
Победитель первой пары станет хозяином финала.

Полуфиналы состоятся 21 марта 2024 года, финалы — 26 марта 2024 года. Три победителя финалов станут участниками чемпионата Европы-2024 в Германии.

Чемпионат Европы по футболу
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