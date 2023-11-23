Дмитрий Черышев рассказал об уходе из «Санта-Коломы»

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев ушел со своего поста.

«Мы вошли в историю андоррского футбола, решили огромную задачу, прошли два раунда Лиги конференций, показали достойную игру против АЗ, — приводит «РБ Спорт» слова Черышеав. — Сейчас команда находится на третьем месте в чемпионате, но наступил момент, когда пора двигаться дальше».

По словам 54-летнего специалиста, решение было обоюдным.

«Это совместное решение: мое, генерального директора, людей, которые находились в клубе.

(Владелец клуба — бизнесмен и известный хоккейный агент) Дэн Мильштейн решения не принимал, мы уже поставили его перед фактом", — сказал Черышев.

Российский тренер возглавил команду из Андорры в июле 2022 года.