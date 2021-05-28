Киркоров исполнит гимн РФ перед товарищеским матчем Россия — Болгария
10:59
Стала известна развлекательная программа перед товарищеским матчем сборной России против сборной Болгарии.
Гимн России перед игрой исполнит народный артист РФ Филипп Киркоров. Также на стадионе будет действовать интерактивная студия с легендами сборной России.
Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки — мы подготовили увлекательную программу matchday перед встречей Россия — Болгария.— Сборная России (@TeamRussia) May 28, 2021
Билеты на матч — по ссылке:https://t.co/83p0VnBl2Z#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/hz4sIWjPFr
Матч Россия — Болгария пройдет 5 июня в Москве на стадионе «Динамо» и начнется в 18:00 мск. На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.
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