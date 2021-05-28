Футбол
Сборная России

Новости

Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Киркоров исполнит гимн РФ перед товарищеским матчем Россия — Болгария

10:59
Филипп Киркоров. Фото Instagram Филипп Киркоров. Фото «Известия»
Филипп Киркоров. Фото Instagram
Теги:

Стала известна развлекательная программа перед товарищеским матчем сборной России против сборной Болгарии.

Гимн России перед игрой исполнит народный артист РФ Филипп Киркоров. Также на стадионе будет действовать интерактивная студия с легендами сборной России.

Матч Россия — Болгария пройдет 5 июня в Москве на стадионе «Динамо» и начнется в 18:00 мск. На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Читайте также

Лига чемпионов: и Гвардьола, и Тухель заслужили победу. Но останется только один
Яровинский прокомментировал переход Хакшабановича в «Рубин»
Бой Холлоуэя и Родригеса станет главным событием турнира UFC 17 июля
"Кокорин даже печеную курицу может заказать…" Как мы ездили к Кокорину и Мамаеву

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
33
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры