Защитник сборной Польши Пухач — о матче со Швецией: «Нам нужно действовать храбро»
14:16
Защитник сборной Польши Тымотеуш Пухач высказался о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 против Швеции.
«Швеция — оппонент очень непростой, но лично я против них в последний раз играл за юношескую сборную до 18 лет, и мы тогда победили 1:0. Надеюсь, такой же результат будет и в среду. Нам нужно действовать храбро. Мне очень понравилось, как агрессивно мы сыграли против испанцев», — цитирует Пухача официальный сайт УЕФА.
Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. Поляки занимают последнее место с одним очком
Матч Швеция — Польша состоится 23 июня. Начало — 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024474--sweden-vs-poland/prematch/preview/
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