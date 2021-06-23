Защитник сборной Польши Тымотеуш Пухач высказался о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 против Швеции.

«Швеция — оппонент очень непростой, но лично я против них в последний раз играл за юношескую сборную до 18 лет, и мы тогда победили 1:0. Надеюсь, такой же результат будет и в среду. Нам нужно действовать храбро. Мне очень понравилось, как агрессивно мы сыграли против испанцев», — цитирует Пухача официальный сайт УЕФА.

Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. Поляки занимают последнее место с одним очком

Матч Швеция — Польша состоится 23 июня. Начало — 19:00 по московскому времени.