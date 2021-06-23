Защитник «Динамо» Ордец оценил игру сборных Украины и России на Евро-2020

Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец оценил игру сборных Украины и России на Евро-2020.

«Можно ли назвать нынешнюю сборную Украины сильнейшей за последние 15 лет? На мой взгляд, да. В настоящее время сборная сильнее, чем раньше. И больше молодых футболистов играет в Европе, чем тогда. Да и футбол изменился за столько лет, игроки его принимают и показывают. Приятно, что люди в России говорят хорошие слова в адрес игроков сборной Украины. Ребята заслужили похвалу и аплодисменты. Но рано радоваться. Я надеюсь, что это только начало, и дальше будет еще лучше. Они должны выходить из группы, в следующую стадию тоже должны проходить. Но главное, чтобы не подводила реализация. Они создают хорошие моменты, и с такими командами, которые борются за победу на Евро, моментов много не бывает, их нужно создавать и использовать.



Сборная России? Хотелось бы, чтобы наши динамовские ребята в сборной получали как можно больше времени на поле, тем более в таких играх. Все, кто туда поехал, заслужили вызов, они на правильном пути. Хотелось бы, чтобы они хотя бы выходили на замену, чувствовали этот уровень, эмоции. За Антона Шунина, конечно, переживал — неприятно было, когда бельгийцы забивали. Жаль, что проиграли, после поражения всегда отрицательные эмоции. Главное — анализировать свои ошибки, если они есть. А если их нет, то разбираешь игру и забываешь о плохом. Антон — опытный вратарь, он знает, как справиться с давлением. Надо двигаться только вперед», — приводит «Газета.ru».

Сборная России заняла 4-е место в группе B и лишилась шансов на выход в плей-офф Евро-2020. Украина стала 3-й в группе С и сохраняет шансы на попадание в 1/8 финала турнира.