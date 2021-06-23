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Защитник Словакии Губочан надеется, что команда победит Испанию в матче Евро

10:12
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Защитник сборной Словакии Томаш Губочан поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Испании.

«В нашей группе будет драма. Запутанный расклад перед последним туром. Это интересно для болельщиков, уверен, им понравится напряженная концовка. Я буду счастлив, если мы обыграем Испанию, как в Жилине в 2014 году, и снова ощутим ту эйфорию», — приводит слова Губочана официальный сайт УЕФА.

После двух туров испанцы занимают третье место в группе Е с двумя очками. Словаки занимают вторую строчку с тремя очками.

Матч Словакия — Испания состоится 23 июня. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Словакия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024473--slovakia-vs-spain/prematch/preview/

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