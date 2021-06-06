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Юрий Семин поделился ожиданиями от игры сборной России на Евро-2020

6 июня 2021, 12:15
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы-2020 по футболу.

«Я, как и любой болельщик, надеюсь, что все будет хорошо. Поедем, будем помогать сборной своим присутствием. Ожидания? Тут много факторов, которые играют большую роль. Есть положительные, есть отрицательные. Сейчас все эти факторы сошлись. Сборная России хорошо выступила в подготовительных играх», — сказал Семин «СЭ».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

5 июня команда Станислава Черчесова выиграла у Болгарии (1:0) в товарищеском матче, который прошел в Москве.

(Артем Бухаев)

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