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Геркус оценил шансы сборной России на выход в плей-офф чемпионата Европы

6 июня 2021, 10:54
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение, что сборная России по футболу имеет 50-процентные шансы на выход из группы на чемпионате Европы.

В субботу сборная России в товарищеском матче победила команду Болгарии со счетом 1:0. Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сыграл на позиции центрального защитника.

«По матчу с болгарами сложно судить, игра была тренировочной, на которой отрабатывались связи, — цитирует ТАСС Геркуса. — Мы видели Баринова на позиции центрального защитника, это любопытно. От Евро ожидания следующие: шансы на выход сборной России из группы — 50 на 50, группа непростая, ключевой матч [с командой Дании] на выезде».

«Ожидания от игры Баринова и Рифата Жемалетдинова? Мы ждем от них хорошей игры, от Алексея [Миранчука] тоже ждем. Баринов неплохо смотрелся с болгарами, бодренько, живенько», — добавил Геркус.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11581003

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