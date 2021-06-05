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Юран: «Нормально отношусь к Киркорову, но гимн должен исполнять человек не из шоу-бизнеса»

5 июня 2021, 22:30
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Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран высказался о том, что Филипп Киркоров исполнил гимн перед товарищеским матчем сборной России против Болгарии (1:0).

«Нормально отношусь к народному артисту Филиппу Киркорову, но, наверное, гимн России должен исполнять человек не из шоу-бизнеса. Все-таки гимн РФ — очень серьезная вещь, его следует исполнять певцам другой направленности.

Не скажу навскидку, но в случае с гимном это должен быть человек такого плана, как Лев Лещенко или Иосифа Кобзона, царствие ему небесное", — цитирует Юрана ТАСС.

Единственный мяч в матче с Болгарией с пенальти забил Александр Соболев. На Евро-2020 Россия сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60bbbb429a79477a6958914a?ruid=uUjlA2CrpCks+yDtAwPyAg==

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры