Юран: «Нормально отношусь к Киркорову, но гимн должен исполнять человек не из шоу-бизнеса»
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран высказался о том, что Филипп Киркоров исполнил гимн перед товарищеским матчем сборной России против Болгарии (1:0).
«Нормально отношусь к народному артисту Филиппу Киркорову, но, наверное, гимн России должен исполнять человек не из шоу-бизнеса. Все-таки гимн РФ — очень серьезная вещь, его следует исполнять певцам другой направленности.
Не скажу навскидку, но в случае с гимном это должен быть человек такого плана, как Лев Лещенко или Иосифа Кобзона, царствие ему небесное", — цитирует Юрана ТАСС.
Единственный мяч в матче с Болгарией с пенальти забил Александр Соболев. На Евро-2020 Россия сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
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