Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Шунин заявил, что Россия была готова к игре Болгарии

5 июня 2021, 22:28
Теги:

Голкипер сборной России Антон Шунин поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Болгарии (1:0).

«В самом начале было несколько опасных моментов, — цитирует вратаря официальный Telegram-канал сборной России 5 июня. — В остальном — был всегда в игре. Болгария — хорошая крепкая команда с высокими футболистами. Мы были готовы к их игре.

В сборной не бывает простых матчей. Всегда играешь против лучших футболистов разных стран и чувствуешь напряжение с первой и до последней минуты. Сбор был тяжелый. Но к Евро должна появиться легкость. Выходной после матча проведу с семьей».

Единственный мяч с пенальти забил Александр Соболев. На Евро-2020 Россия сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/758

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 19025
Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
В УЕФА прокомментировали форму сборной Украины с контурами страны
Стало известно место России в новом рейтинге ИИХФ после чемпионата мира
Рой Джонс: «У Джейка Пола хорошие шансы на победу над Тайроном Вудли»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры