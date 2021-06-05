Шунин заявил, что Россия была готова к игре Болгарии

Голкипер сборной России Антон Шунин поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Болгарии (1:0).

«В самом начале было несколько опасных моментов, — цитирует вратаря официальный Telegram-канал сборной России 5 июня. — В остальном — был всегда в игре. Болгария — хорошая крепкая команда с высокими футболистами. Мы были готовы к их игре.

В сборной не бывает простых матчей. Всегда играешь против лучших футболистов разных стран и чувствуешь напряжение с первой и до последней минуты. Сбор был тяжелый. Но к Евро должна появиться легкость. Выходной после матча проведу с семьей».

Единственный мяч с пенальти забил Александр Соболев. На Евро-2020 Россия сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.