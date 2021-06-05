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Деменко считает, что Дзюба очень многое значит для сборной России

5 июня 2021, 22:47
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Бывший полузащитник «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко по итогам товарищеского матча сборной России против Болгарии (1:0) подчеркнул значимость для команды форварда Артема Дзюбы.

«Мы не видим черновую работу, которую проводит Артем, — цитирует Деменко «Газета.Ru» 5 июня. — Сбросы мяча, отвлекание игроков — от этого очень многое зависит. Если бы сегодня после его сбросов забили один-два, говорили бы уже совсем по-другому. Он действительно очень многое значит для сборной.

Головин не просто так про него сказал, что в команде он действительно тот человек, который может и настроение поднять, и дух. Ребята видят все эти моменты. Просто Артем не может забить. Но он такой человек, что на Евро может забить за все моменты, что не использовал до этого.

Защитники соперников играют по нему. Но посмотрите: наши игроки обороны ищут малейшую возможность отдать мяч вперед, чтобы Артем там зацепился. И у него все-таки постоянная нагрузка — прыжки, прием, борьба. Это отнимает много сил».

Единственный мяч с пенальти забил Александр Соболев, который заменил Дзюбу.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/05/n_16066634.shtml

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