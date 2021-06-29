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Йоахим Лев: «В данный момент никаких конкретных планов у меня нет»

22:45
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что пока не знает, когда возобновит тренерскую карьеру. После вылета команды на Евро-2020 Лев покидает свой пост.

«После 15 лет работы на такой ответственной должности необходим перерыв. Придет время, и найдешь на что-то иное новые силы. В данный момент никаких конкретных планов у меня нет», — цитирует Лева Kicker.

Сборная Германии проиграла команде Англии (0:2) в 1/8 финала Еdhj-2020 и покинула турнир.

Отметим, что немцы не сумели пробиться в четвертьфинал континентального первенства впервые с 2004 года. Тогда они не смогли выйти из группы, в которой также выступали чехи, голландцы и латвийцы.

После этого немцы блеснули на турнире в 2008 году (серебро), а также добрались до полуфиналов в 2012-м и 2016-м (бронза).

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Иван Шитик все материалы автора

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