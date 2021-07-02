Ян Зоммер: «Горжусь командой и тем, чего мы добились»
Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер подвел итог матча 1/4 финала чемпионата Европы против Испании (1:1, 1:3 пен.).
«У меня было ощущение дежа-вю, когда мы пропустили: точно такой же гол мы пропустили здесь три года назад в матче против Швеции. Но я горжусь командой и тем, чего мы добились. Нас поддерживала вся страна», — цитирует Зоммера официальный сайт турнира.
В полуфинале сборная Испании сыграет с победителем четвертьфинальной встречи между командами Бельгии и Италии, которая пройдет в пятницу в Мюнхене.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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