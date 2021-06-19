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Выписанный из больницы Эриксен навестил сборную Дании перед матчем с Россией

21:26
Дания — Финляндия. Операция по спасению Кристиана Эриксена. Фото Reuters
Дания — Финляндия. Операция по спасению Кристиана Эриксена. Фото Reuters
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен устроил сюрприз своим партнерам по команде и посетил тренировку национальной сборной перед матчем группового этапа чемпионата Европы против России.

«Это стало для нас полным сюрпризом. Конечно, мы тут же прекратили занятия. Он был в хорошем расположении духа, что придало команде много новых сил. Не могу словами описать те эмоции, которые испытал, когда он вышел на поле вместе со своим сыном», — приводит слова полузащитника Кристиана Нергора Independent.

12 июня в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.

Футболисту был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Матч между сборными России и Дании пройдет 21 июня, он будет заключительным для команд на групповом этапе Евро. Посетить встречу смогут до 25 тысяч болельщиков, однако антиковидные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия 2
Германия 4
Матч завершен

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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