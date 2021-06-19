Выписанный из больницы Эриксен навестил сборную Дании перед матчем с Россией

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен устроил сюрприз своим партнерам по команде и посетил тренировку национальной сборной перед матчем группового этапа чемпионата Европы против России.

«Это стало для нас полным сюрпризом. Конечно, мы тут же прекратили занятия. Он был в хорошем расположении духа, что придало команде много новых сил. Не могу словами описать те эмоции, которые испытал, когда он вышел на поле вместе со своим сыном», — приводит слова полузащитника Кристиана Нергора Independent.

12 июня в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.

Футболисту был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Матч между сборными России и Дании пройдет 21 июня, он будет заключительным для команд на групповом этапе Евро. Посетить встречу смогут до 25 тысяч болельщиков, однако антиковидные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию.