Выписанный из больницы Эриксен навестил сборную Дании перед матчем с Россией
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен устроил сюрприз своим партнерам по команде и посетил тренировку национальной сборной перед матчем группового этапа чемпионата Европы против России.
«Это стало для нас полным сюрпризом. Конечно, мы тут же прекратили занятия. Он был в хорошем расположении духа, что придало команде много новых сил. Не могу словами описать те эмоции, которые испытал, когда он вышел на поле вместе со своим сыном», — приводит слова полузащитника Кристиана Нергора Independent.
12 июня в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.
Футболисту был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
Матч между сборными России и Дании пройдет 21 июня, он будет заключительным для команд на групповом этапе Евро. Посетить встречу смогут до 25 тысяч болельщиков, однако антиковидные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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