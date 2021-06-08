Второй игрок сборной Швеции сдал положительный тест на коронавирус
19:52
В лагере сборной Швеции появился второй заболевший коронавирусом, сообщает Sportbladet. Положительный тест сдал хавбек «Болоньи» Маттиас Сванберг.
Ранее стал известно, что ковидом заболел полузащитник «Ювентуса» Деяк Кулушевски.
Кулушевски сдал тест вчера, поэтому не полетел с командой на базу в Гетеборг, а изолировался в Стокгольме. А результат Сванберга стал известен сегодня прямо по ходу тренировки. Он также изолировался, команда пройдет еще один раунд тестирования.
Первый матч сборной Швеции на Евро пройдет 14 июня со сборной Испании, которая на данный момент находится на карантине из-за положительного теста на ковид у Серхио Бускетса.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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