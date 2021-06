Из плейлиста сборной Украины убрали Моргенштерна и других российских исполнителей

Официальный плейлист сборной Украины на Евро-2020 был изменен, сообщает 8 июня «UA-Футбол». Ранее в него попали несколько российских исполнителей, в том числе известный рэпер Моргенштерн.

УЕФА предложил командам игрокам команд-участниц сформировать плейлисты своих стран для создания праздничной атмосферы и лучшей коммуникации с фанатами. В список композиций входит официальный гимн турнира и те песни, которые выбрали футболисты. Песни опубликованы на сервисе Spotify.

Украинцы включили в свой плейлист три композиции Моргенштерна: «Ствол», Show и «Новая волна». 8 из 15 песен украинского плейлиста — треки российских исполнителей. Кроме Моргенштерна игроки сборной Украины выбрали песни 10AGE, Dead Blonde, NLO, The Hatters, Dzharakhov, Slava Marlow, Soda Luv и SQWOZ BAB. Единственная украинская песня в плейлисте сборной Украины — «Їхали козаки» группы «Тінь Сонця», которая была визитной карточкой команды на Евро 2016.

Полностью плейлист сборной Украины выглядел так: We Are The People — Martin Garrix, Bono — официальный гимн, который есть в плейлистах всех сборных, Дуло — Моргенштерн, Нету интереса — 10AGE, Мальчик на девятке — Dead Blonde, Blinding Lights — The Weeknd, Montero — Lil Nas X, Astronaut in the Ocean — Masked Wolf, The Business — Tiesto, Новая Волна — Dj Smash, Моргенштерн, Не грусти — NLO, Я делаю шаг — The Hatters, Dzharakhov, Кому это надо — Slava Marlow, Show — Morgenshtern, Казантип — Soda Luv, SQWOZ BAB, Їхали козаки — Тінь Сонця.

После резонанса в СМИ список композиций был отредактирован. Теперь там 50 песен, и ни одного российского исполнителя. В списке треки таких исполнителей, как The White Stripes, Oasis, Depeche Mode, AC/DC, Fatboy Slim, Robbie Williams и других.

28 апреля 2021 года Моргенштерн был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Ему был запрещен въезд в страну.

8 июня стало известно, что РФС обратится в УЕФА по поводу формы сборной Украины с изображением Крыма на Евро-2020.