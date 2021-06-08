В ФИФА отреагировали на дизайн формы сборной Украины: «Политику и спорт смешивать не следует»

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала решение УЕФА согласовать украинскую форму для Евро-2020 с лозунгами и очертаниями страны с Крымом в составе.

«Одобрение экипировки участвующих команд остается на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА. Таким образом, организатор турнира вправе устанавливать соответствующие требования к экипировке, которые обязаны соблюдать команды-участницы.

Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка соответствовала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета. Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, этот вопрос не попадает в зону нашей непосредственной ответственности.

Однако мы хотим подчеркнуть, что в соответствии с нашим уставом ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твердо верит, что политику и спорт смешивать не следует», — приводит слова заявления RT.

Ранее сборная Украины представила форму для чемпионата Европы. На футболки нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», а также контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Украины сыграет в группе C вместе с командами Голландии (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).