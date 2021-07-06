Во время Евро-2020 туристы потратили более 1,5 миллиарда рублей в Петербурге

В Санкт-Петербурге расходы туристов во время проведения Евро-2020 выросли на 20 процентов. Траты достигли 1,5 миллиарда рублей. По сравнению с июнем 2020 года показатели увеличились в четыре раза, сообщает пресс-служба ВТБ.

«За месяц футбольных матчей гости и жители Санкт-Петербурга потратили в городских заведениях общепита более 1 млрд рублей — на 13% выше майских значений и в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Такой же темп роста к прошлому году зафиксирован в гостиничном бизнесе: на размещение в отелях туристы направили за месяц 400 млн рублей, это на треть превышает уровень мая. Втрое к прошлому году и на 10% к маю увеличилась выручка петербургских баров, вдвое — расходы путешественников на аренду автомобилей. Наибольший рост к июню 2020 года продемонстрировали расходы на туры и авиабилеты — в 5,5 раз, до 100 млн рублей (+72% к маю)», — говорится в сообщении.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург принимал семь матчей турнира. Сборная России набрала три очка и не вышла в плей-офф.